Jugó en Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Bolivia y no duda: "La formación en Argentina te da ventaja"

Así como a comienzos del siglo XX se decía que Argentina era el granero del mundo, podría decirse que en el XXI el país funciona como una cantera futbolística, ya que son cientos y cientos los futbolistas que emigran al exterior en busca de un futuro y, más allá de alguna excepción, logran imponerse en los distintos mercados del deporte.

Una tendencia que suele darse muchas veces por un factor clave que comentó Juan Manuel Leroyer durante una entrevista exclusiva con Bolavip Argentina: "La formación argentina te da ventaja sobre muchos lugares", opinó tras conocer el fútbol de Ecuador, Bolivia, Perú, Honduras y Guatemala.

Juan Manuel Leroyer tiene 30 años, es defensor central y hace aproximadamente diez temporadas viaja por países de América defendiendo varias camisetas que lo hicieron conocer distintas culturas, religiones y personalidades del fútbol en el continente. Vivencias que lo llevaron a reflexionar y pensar que al “argentino lo destaca que siempre busca progresar. No se conforma".

Surgido en Colón de Santa Fe, donde también jugó su padre, Juan Manuel, comenzó su travesía en 2012 tras pasar de la reserva del Sabalero a la de Unión: "Entrené algunas veces en la primera con Mohamed pero encima estaban Goux, Garce o Alexis Ferrero. Se tenían que bajar varios para poder estar. Cuando llegó Gamboa me comentaron que iba a ir a la pretemporada, pero al final no y por eso me terminé yendo".

Luego de algunos meses en la reserva del Tatengue, el defensor que por aquel entonces tenía 19 años decidió dar el salto al ascenso de Ecuador para jugar en Deportivo Grecia: "Fuí a una ciudad muy chica, con muchas carencias", soltó sin recordar que "el equipo tenía muchas necesidades". Algo que según admite le sirvió para aprender a "valorar las cosas".

Pese a que no estuvo mucho tiempo en Deportivo Grecia, Leroyer comenzó a notar algunas diferencias entre jugar en Argentina y en el extranjero: "Comencé haciendo dupla con Robert Arboleda (hoy en el Sao Paulo) pero tuvo un problema con la ley y terminé jugando con un jugador que tenía más de 30 años. Pensé que él me iba aconsejar, pero terminó siendo al revés", comentó sobre esta particular situación.

Con apenas 20 años, Leroyer afirma que él era el que tenía que guiar y darle consejos a su compañero de zaga, varios años mayor. Uno de los motivos por los cuales cree que formarse en Argentina "da ventajas". Sin embargo, el destino lo pondría lejos de Deportivo Grecia ya que "de seis meses cobre uno y medio".

De esta manera, Juan Manuel Leroyer pasa de capítulo en esta entrevista exclusiva con Bolavip Argentina y comenta que, pese a tener ofertas de la Primera División de Ecuador debió quedarse en Argentina porque la gente de Deportivo Grecia había realizado mal algunos papeleos y el defensor terminó con la entrada prohibida al país. Así fue como llegó a Mandiyú de Corrientes, donde vivió momentos realmente insólitos y bastante desagradables.

Un tiempo después, Leroyer dejó el equipo correntino y conoció el país de Guatemala, que lo acoge hoy en día y en el cual ya tuvo tres equipos: "En cuanto a la economía, es de los más correctos, pagan siempre, pero el problema es la infraestructura. Hay canchas que son un desastre", comentó con una cara que denota la veracidad de sus dichos.

Además, y siguiendo en esta línea, Juan Manuel comenta que, durante su paso por Deportivo Malacateco, jugaban en un césped tan gastado que los rivales escracharon al equipo por las redes sociales criticando las condiciones de juego.

Pese a que también defendió las camisetas de Santa Lucía Cotzumalguapa y del Chimaltenango (donde juega actualmente), para Juan Manuel es inevitable comparar al fútbol guatemalteco con el de Honduras: en el primero se destacan por lo económico, mientras que en el segundo por lo deportivo.

Habiendo defendido la camiseta del Honduras Progreso y de Platense, el defensor encuentra en Honduras "un fútbol muy competitivo, pero en donde solo podes estar tranquilo en cuatro equipos". Vale destacar que con Progreso le peleó mano a mano el título al Olimpia de Pedro Troglio, pero debió volver a la Argentina por un problema de salud familiar, el cual afortunadamente terminó bien.

Por otro lado, en estos lares fue donde Juan Manuel terminó de entender por qué el argentino se destaca tanto a nivel jugador y entrenador: "Principalmente el jugador argentino es muy rebelde. Va de frente cuando no le gusta algo y eso acá no pasa. Tienen miedo de que los echen o algo así", analizó ante la pregunta de por qué tantos jugadores albicelestes llevaban la cinta o eran referentes en estos equipos.

Además, se hizo un hueco para destacar a los entrenadores y al éxito de Troglio en Honduras: "Al argentino lo valoran porque viene con buenas ideas. No se quedó en el pasado y se imponen desde lo que piensan" comentó antes de agregar que el hecho de que los DTs asuman responsabilidades también suma mucho".

Igualmente, esta actitud de rebelarse o de imponerse desde el pensamiento no siempre es bien recibida, ya que varias veces tuvo problemas con sus compañeros: "Con Arboleda me agarre a trompadas porque lo putee en una jugada. Con el tiempo aprendí a que cosas se pueden decir y cuales no", haciendo referencia a los insultos dentro de un campo de juego.

SUS PASOS POR PERÚ Y BOLIVIA

Leroyer, un verdaderto "trotamundos" del continente, también defendió los colores de San José de Oruro en Bolivia y Ayacucho y Atlético Braun en Perú. En el primero de éstos llegó en un momento de acefalía total, cuando el presidente, acusado de robar dinero del premio de las Copas, fue expulsado del club y los jugadores debieron manejar la institución durante algunos meses.

Por su parte, en Perú llegó a un equipo con solo 10 años de existencia en el cual las instalaciones eran una maravilla pero carecían de hinchas. Incluso, Leroyer comentó que la gente del pueblo asistía en demasía cuando enfrentaban a uno de los grandes, pero para alentar al otro equipo. Insólito.

Si bien en Perú sufrió una grave lesión y jugó poco, Juan Manuel comentó que aquí tuvo el gusto de conocer a Francisco Melgar, uno de los mejores que le toco: "Es un entrenador joven, que usa mucha tecnología y entiende de vestuario", comentó sobre un DT que cada vez es más reconocido por su fútbol.

Con los sueldos impagos de Ecuador, las canchas sin césped de Guatemala, el buen fútbol de Honduras y los casi tres mil metros de altura que sorteó entre Bolivia y Perú, a la vida de Juan Manuel Leroyer solo le falta comentar que también pasó por el ascenso de México, donde jugó para las Barracudas: "Me esperaba un fútbol mejor", comentó sobre una experiencia que duró poco y nada.

Aventuras e historias que terminan en un denominador común: el argentino puede sacar ventaja por su formación. Algo que también traslada a los uruguayos, brasileños y paraguayos, a quienes ve como grandes formadores.

Finalmente, destaca que también un punto a favor es la presión: "La que sufrimos en Argentina es distinta", aclarando que en países como Guatemala, si no "metes la pata" con temas extra futbolísticos, podés estar tranquilamente bien más allá de tu rendimiento.

LA ENTREVISTA COMPLETA: