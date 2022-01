Como todos saben, Morena Beltrán es una de las periodistas del momento y su principal virtud es su capacidad de análisis del juego. Actualmente conduce Sportscenter y forma parte del equipo de ESPN F90, exitoso ciclo de Sebastián Vignolo que lleva una enorme cantidad de años al aire.

Uno de los morbos más grandes que despierta el periodismo es conocer de qué cuadro son los profesionales más conocidos. More es una de las tantas que jamás reveló por quién simpatizó durante toda su vida, pese a que no habría que darle relevancia a ese detalle.

La noche de ayer contó con una revelación totalmente inesperada, que increíblemente no salió de su boca, sino de la de su propia hermana. Cuanda estaba haciendo un vivo por Twitch, Lola se despachó con un insólito comentario: "Te gustaba Boca. Eras fan, pero no eras hiper fan de Boca. Yo creo que a los 13, 14 años fue cuando ya empezaste".

El clip no tardó en hacerse viral y, si bien la periodista no hizo ningún comentario al respecto, su mirada lo dijo absolutamente todo. Horas más tarde, la conductora le dio "me gusta" a un tuit que se refería a lo sucedido: "Que injusto sería que ahora descalifiquen a alguien con tanto potencial y sabiduría de futbol como Morena por el simple hecho de saber de quién es hincha. Por favor muchachos, un poco de cabeza. Te banco Morena. A la gilada ni cabida".