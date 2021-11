El año está cerca de terminarse y el mundo del tenis ya empieza a prepararse para la temporada 2022. Como es habitual, el circuito mundial comenzará con un gran objetivo: el Abierto de Australia. Para la edición que se viene, se especula con un factor determinante: que los competidores estén vacunados.

Aún no hubo una confirmación de parte del gobierno australiano pero se especula con que pedirán que todos los tenistas que ingresen al país estén inmunizados. En caso contrario, se obligará a una larga cuarentena, lo que complicaría la preparación previa al torneo.

En este contexto, Rafael Nadal dio declaraciones que parecieron una fuerte crítica a Novak Djokovic. "Entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta", señaló el español en Marca. Y agregó: "Hemos sufrido mucho. No sabemos al cien por cien los efectos de las vacunas, pero sí nos tenemos que fiar de los médicos, lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunamos".

"Parece que somos a día de hoy el país al que menos afecta el virus y creo que es porque tenemos una gran parte de la población vacunada", sentenció Rafa. Vale recordar que Djokovic hace unos meses no quiso confirmar si está vacunado o no: "No voy a revelar si me he vacunado o no, es una cuestión privada y por tanto una investigación inapropiada".

¿El serbio estará en Australia? Hace algunas semanas, "Nole" señaló: "En este momento no tenemos nada confirmado. Hasta que no salga no hablaré más del tema, no quiere ser parte de otras historias y suposiciones".