La rosarina anunció que no estará en Cúcuta con el equipo argentino. La reemplazante será Guillermina Naya, su pareja.

La buena noticia es que la decisión no tiene que ver con una lesión. La mala, claro, es que la mejor jugadora argentina no estará en la serie de la Billie Jean King Cup en Cúcuta, Colombia, por la Zona Americana. Nadia Podoroska dio la noticia a través de las redes sociales: "Es una decisión dolorosa pero esta vez necesito priorizar mi carrera", escribió. Es la segunda baja ya que también había declinado de la convocatoria Lourdes Carlé. La Asociación Argentina de Tenis anunció rápidamente a su reemplazante: Guillermina Naya.

Argentina ya está en Colombia para enfrentar a otros cinco equipos que lucharán por el sueño de regresar a los Qualifiers 2024. Los rivales serán el local Colombia, Bolivia, Chile, Guatemala y Perú. Se jugarán dos singles y un dobles en cada cruce. Los dos primeros de la zona lograrán meterse de manera directa en los playoffs 2023, donde sí lucharán por entrar a la competencia grande. Los últimos dos equipos perderán la categoría y descenderán a la Zona Americana II.

El anuncio

"Esta vez me toca darles una noticia triste. No voy a jugar la serie con Argentina en la Billie Jean King Cup. Amo representar a mi país y siempre que pude estuve ahí. Son inolvidables cada una de las series que jugué, como también los Panamericanos y los Olímpicos. Es una decisión dolorosa pero esta vez necesito priorizar mi carrera. Me costó muchísimo volver después de la lesión. Primero a competir, y después a subir peldaño a peldaño en el ranking como lo hice en los últimos ocho meses", comenzó la publicación la rosarina.

Y dejó en claro cuál es su principal meta: "Necesito los puntos para entrar a Roland Garros, uno de los objetivos que nos planteamos junto a mi equipo esta temporada. Lo habíamos conversado con la capitana cuando me convocó, lamentablemente en Bogotá no me fue como esperaba y quedé en el límite de la entrada directa a París", explicó en relación a la derrota en primera ronda que sufrió en Bogotá.

El reemplazo

“Una nunca quiere ser convocada por un motivo así, pero quienes nos dedicamos a esto sabemos que son cosas que pasan y que, cuando se trata de representar a la Argentina, siempre que sea posible hay que estar. Volver al equipo me genera una emoción especial, estoy en una etapa de recuperar buenas sensaciones en la cancha y me siento confiada en que podré aportarle al equipo desde el lugar que me toque”, dijo Guillermina Naya cuando se anunció su convocatoria.

Naya tiene 26 años y debutó en BJKC en 2020, volvió a ser convocada en 2021 y esa misma temporada, cuando buscaba avanzar en el circuito profesional, sufrió una lesión que la marginó de las canchas por casi dos años. En 2023 regresó al circuito ITF y viene de lograr junto con Julia Riera el título de dobles en el W25 Sopo, Colombia. Actualmente es la pareja de Podoroska quien al anunciar su relación públicamente recibió la felicitación nada menos que de la propia Billie Jean King, una referente en la lucha del movimiento femenino y de los derechos para los colectivos LGBTQ+.

La baja de Carlé

El caso de Lourdes Carlé es diferente, en su caso sí se trató de un problema físico: sufrió una lesión en el aductor izquierdo en el debut del WTA 250 de Bogotá, donde disputó un maratónico partido de casi tres horas y media de duración frente a la canadiense Carol Zhao.

“Entiendo la decisión de Nadia por todo lo que representa Roland Garros para su vida y para su carrera. Era algo que habíamos conversado cuando la llamé para sumarla al equipo. En cuanto a Lourdes, son esas cosas inevitables que ocurren en deportes como el tenis, donde la exigencia es mucha y permanente. Es tan grande su compromiso que hasta se ofreció a viajar igual con el equipo, pero evaluamos que no tenía sentido que tomara ese riesgo”, dijo Mercedes Paz, capitana del equipo.

Los partidos

Argentina comenzará la serie este martes 11 desde las 11AM (hora local) ante Guatemala.