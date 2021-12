Falta menos de un año para la Copa del Mundo y en Qatar se está trabajando en ultimar todos los detalles para que el evento deportivo más importante del próximo año salga a la perfección. Y una de las personas que estará preparando la apertura y clausura del torneo es Mariano Hoffman, un argentino que ya se encuentra ideando, junto a su equipo de trabajo, una gran ceremonia.

Para empezar, contó cómo le surgió esta posibilidad: “Fueron las vueltas de la vida. Yo venía viviendo en Australia hace mucho tiempo con mi mujer y conocí a una persona que trabajaba en eventos deportivos importantes y me pidió que le mande el curriculum para ver mi perfil, le encantó, tuvimos varias reuniones, me contó del mundial Qatar 2022, me preguntó si me interesaba y le dije ‘¿me estás cargando?’”. Y añadió en diálogo con Bariloche 2000: “Después de las reuniones y la oferta monetaria, teníamos que ver el tema de la Visa, tenía que revalidar mi título y mi experiencia laboral y eso llevó un montón de tiempo. No fue nada fácil”.

A su vez, habló sobre los escenarios del Mundial: “Los estadios son impresionantes, uno más lindo que el otro, se vive muy bien el fútbol en la cancha. Ya estamos ideando las ceremonias".

Para finalizar, contó su experiencia viviendo en el Medio Oriente: “Doha es una ciudad muy tranquila. Uno culturalmente lo primero que piensa es en el tema de la mujer y si va a tener que cumplir con ciertos requisitos, pero por suerte no, no tuvimos problemas. No se tiene que vestir de ninguna forma en especial, solamente mostrar respeto por la cultura local”.

¿Cuándo comienza la Copa del Mundo?

El Mundial de Qatar 2022 tendrá inicio el próximo 21 de noviembre del año próximo y, la gran final, se llevará a cabo el 18 de diciembre.

Esta, a diferencia de las otras ediciones, no se llevará a cabo entre junio y julio. La razón del cambio de fechas, según contó la FIFA, se debió a encontrar la temporada ideal para que puedan desempeñarse todos los jugadores, ya que, entre junio y julio, las temperaturas son demasiado altas.