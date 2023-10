Sudamérica será parte de la organización del Mundial de 2030, que reviste un carácter especial por ser el de la celebración del Centenario de la primera Copa del Mundo que se disputó en 1930 en Uruguay. Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, confirmó este miércoles que el Consejo de FIFA resolvió que haya tres partidos inaugurales del gran evento que se disputarán en Sudamérica.

La primera ceremonia de apertura se llevará a cabo en el mítico estadio Centenario de Montevideo, Uruguay; pero también Argentina y Paraguay serán sede de uno de esos tres encuentros inaugurales de un Mundial que por primera vez en la historia se disputará en tres continentes, pues también serán sede España y Portugal, por Europa; y Marruecos por África.

En relación a las sedes de CONMEBOL, también Chile había estado involucrado en un proyecto de organización conjunta de esta Copa del Mundo, pero finalmente quedó al margen del que ya se comenzó a conocer como el primer “Mundial Ambulante”.

En la rueda de prensa de la que también participó el presidente de AFA Claudio Tapia, Alejandro Domínguez explicó los motivos ante la consulta. “Originariamente se hablaba de solo dos países: Uruguay y Argentina. Después se agrandó el Mundial de 32 a 48 equipos y en ese contexto se propuso Uruguay, Argentina y Paraguay”, se encargó de aclarar.

Y continuó: “Más tarde se unió Chile y es cierto que en esta oportunidad no está, lo cual no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o para que le encontremos algo. Es una decisión que toma FIFA, no nosotros. Podemos proponer, pero son ellos los que determinan cómo y qué”.

¿Están clasificados al Mundial Argentina, Uruguay y Paraguay?

Si bien Alejandro Domínguez confirmó la presencia de las tres selecciones sudamericanas, el comunicado que lanzó FIFA tras la conferencia de prensa indica que los únicos que ya está dentro son España, Portugal y Marruecos.

¿Qué estadios serán sede en Sudamérica?

Según se pudo saber anteriormente, el estadio Monumental de Argentina y el Centenario de Uruguay eran las dos fijas que ya tenía CONMEBOL en su candidatura para el Mundial 2030. Dos sedes a las que se sumaría un nuevo complejo en Paraguay.

En base a lo que ratificó Alejandro Domínguez, el estadio de la sede paraguaya no estaría confirmado ya que CONMEBOL buscará construir un nuevo estadio que pertenezca a la Confederación. Este, podría ser el utilizado en 2030.