El tío y ex entrenador del oriundo de Manacor se refirió a la baja del Master 1000 de Montecarlo y a los problemas físicos de cara al futuro.

Rafael Nadal se bajó del Master 1000 de Montecarlo y todavía no se sabe qué pasará con Roland Garros, el grand slam que lo tiene como máximo ganador. Durante años, el torneo más importante de tierra batida casi que tenía a su ganador antes del comienzo. Nadal dominó el polvo de ladrillo, pero no se quedó ahí y se consagró campeón tanto en Australia, Wimbledon y el US Open.

Lamentablemente, los problemas físicos son una constante en los últimos años de su carrera y en esta oportunidad volvieron a aparecer justo antes del inicio de la temporada de polvo de ladrillo en Europa, que tiene como primer gran torneo al Master 1000 de Montecarlo. Toni Nadal, quien fue entrenador de Rafa -además de ser su tío- dialogó con EFE y se refirió a la molestia del mejor tenista de clay de la historia

“Desde el momento que no puede jugar allí es que todavía no está recuperado. Tiene molestias a la hora de sacar, con lo demás ningún problema cuando entrena. Estando tan cerca Roland Garros, o vas al 100% o es mejor no participar”, afirmó Toni.

¿Qué hará en Barcelona y Madrid?

Se acercan los torneos de Conde de Godó y el Master 1000 de Madrid en la Caja Mágica y Toni dijo al respecto: “No sé qué hará respecto a Barcelona y Madrid. Hace años que no estoy en su entorno deportivo. Cuando nos vemos le pregunto qué tal va, pero no le pregunto por sus planes. Espero que pueda jugar porque es necesario para hacer un buen Roland Garros”.

“Hace unos días le vi y le pregunté. Me dijo que no iba bien y le dije lo de siempre: ‘no nos quejemos, que nos ha ido muy bien’ porque nosotros pensábamos que su carrera acabaría en 2011 o 2012”, sentenció el ex entrenador de Rafa. Cabe destacar que, si bien es uno de los mejores jugadores de la historia y que junto a Roger Federer y Novak Djokovic marcaron una era, al español le jugaron en contra las lesiones y fue el que más partidos se perdió del Big 3.

Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París

En mayo se viene la cita máxima de polvo de ladrillo del mundo y entre julio y agosto serán los Juegos Olímpicos de París. Rafa sueña con su decimoquinto galardón en el grand slam francés y también con su tercera medalla dorada en los JJ.OO. Toni dijo al respecto: “Si consigue recuperarse y está bien, creo que podría ganar una medalla en París. Es difícil, pero no se le puede descartar como uno de los favoritos. Antes, cuando Rafael participaba en Roland Garros, había un claro favorito. Ahora hay varios, y yo confío que Rafael esté dentro de ese grupo”.