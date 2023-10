A Cristiano Ronaldo no le gustó para nada el final del partido entre Al Nassr y Damac. Es que el rival se fue al entretiempo 1-0 arriba por el gol de Georges-Kevin N’koudou. Aunque, este tanto derivó en la polémica y fue el propio CR7 quien fue a reclamarle al árbitro hondureño Saíd Martínez por una falta contra él en el inicio de la jugada.

Al Nassr llegaba a este partido con un importante invicto, aunque empató en el último partido ante Abha por la Liga Profesional Saudí. En tanto, su rival está en plena levantada con dos victorias de forma consecutiva. Y el primer tiempo de este encuentro fue sumamente parejo.

Cristiano no tuvo muchas ocasiones de gol, salvo un gol anulado por offside y una jugada sobre el final de la primera parte donde un defensor le arruinó lo que hubiese sido un golazo. Sin embargo, en los últimos minutos del primer tiempo, hubo polémica.

Al Nassr tuvo una buena jugada en ataque donde Cristiano Ronaldo se perfiló para el remate en la puerta del área, pero un defensor rival le sacó el balón y el portugués terminó en el suelo. Para el árbitro Saíd Martínez no fue falta y la jugada continuó. De allí llegó el pelotazo largo para N’Koudou, quien definió para el 1-0.

La jugada fue revisada por el VAR, pero el gol fue dado como válido por lo que no hubo falta sobre Cristiano. Sin embargo, el portugués no se quedó de brazos cruzados pese a la intervención de la tecnología.

La furia de Cristiano Ronaldo contra el árbitro Saíd Martínez

Una vez que Saíd Martínez pitó el final del primer tiempo, Cristiano Ronaldo lo fue a encarar directamente por la supuesta falta en su contra en el inicio de la jugada del gol de Damac. Se lo vio visiblemente molesto.

Por los gestos que evidenció frente a Saíd Martínez le dijo de todo, aunque el árbitro hondureño simplemente le dijo que no tenía razón y lo mandó directamente al vestuario. Cristiano no ocultó su furia y hasta se resignó, no sin antes hacerle varios gestos de bronca.

Cristiano Ronaldo es un habitúe en cuanto a reclamos a los árbitros. Desde su llegada a Arabia Saudita, en reiteradas ocasiones se mostró en desacuerdo con las ternas arbitrales y han sido varios los reclamos en el entretiempo. Pero, rara vez, recibe alguna amonestación por esto.

Cristiano Ronaldo rescató a Al Nassr con un golazo de tiro libre

Damac no pudo sostener el 0-1 que logró en el primer tiempo. En la segunda parte, Talisca empató el partido y Cristiano Ronaldo le dio el triunfo a Al Nassr con un golazo de tiro libre, donde dejó prácticamente parado al guardameta Moustapha Zeghba.

Cristiano lleva 11 goles anotados en nueve partidos en la Liga Profesional Saudí. Su tanto permite que el equipo de Luís Castro siga sin perder en esta competencia y continúe en la pelea por el título arriba.