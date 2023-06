Dónde ver Los Pumitas vs. Georgia por el Mundial de Rugby Sub 20 2023: TV que transmite el partido

Con el objetivo de continuar en la senda triunfal, Los Pumitas jugarán ante Georgia en la segunda fecha del Mundial de Rugby Sub 20 2023. El partido será HOY, jueves 29 de junio, desde el Danie Craven Stadium de Coetzenburg a las 11:30 horas.

VER Los Pumitas vs. Georgia EN VIVO por Star+

Gran comienzo fue el que mostró Argentina en el certamen, donde se encargaron de vencer 43-15 a Italia en el cual hubieron seis anotadores de tries distintos además del punto bonus (cuatro tries) para el equipo. Además, cuatro de las cinco conversiones tuvieron como autor a Juan Baronio, agregado a que los comandados por Álvaro Galindo suman cinco unidades contra cuatro de los sudafricanos, sabiendo que se clasifica el líder de la zona.

Mientras que del otro lado, los “Junior Lelos” no iniciaron de la mejor forma el campeonato al caer 33-23 contra Sudáfrica, por lo que deben ganar como sea para sumar aspiraciones a la última cita. Recordemos que hubiesen sumado una unidad por punto bonus si caían por diferencia menor a siete en el marcador, cosa que no ocurrió y el cual hizo que los liderados por Lado Kilasonia estén terceros.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Los Pumitas vs. Georgia por el Mundial de Rugby Sub 20 2023?

Los Pumitas vs. Georgia se llevará a cabo HOY, jueves 29 de junio, por la segunda fecha del Mundial de Rugby Sub 20 2023 en el Grupo C, horario pautado desde las 11:30 horas de Argentina, con sede en el Danie Craven Stadium de Coetzenburg, ubicado en Stellenbosch, Sudáfrica.

¿Dónde ver Argentina vs. Georgia por el Mundial de Rugby Sub 20 2023?

Todo el partido será transmitido para Argentina a través de las señales de ESPN 3 y Star+.

Formación de Los Pumitas vs. Georgia por el Mundial de Rugby Sub 20 2023