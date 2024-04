El monegasco fue objetivo de las críticas de un ex campeón del mundo de la F1 debido a sus actuaciones.

Ex campeón de la F1 arremete contra Charles Leclerc: "Todavía no ha demostrado que puede ser campeón del mundo"

Es difícil discutir con la afirmación de que Charles Leclerc es uno de los pilotos más talentosos en la grilla de la F1. Sin embargo, un ex campeón del mundo no tuvo problemas en apuntar contra el monegasco, que inició su quinta temporada en Ferrari.

“Charles [Leclerc] tiene una imagen creada pero todavía no ha demostrado nada, no ha demostrado que puede ser campeón del mundo“, afirmó Jacques Villenueve, campeón de la categoría en 1997. El canadiense reconoció que aún no ve esa ‘pasta’ de campeón en el piloto de Ferrari.

La grilla tiene hoy apenas tres campeones del mundo en Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen. Aunque los dos primeros están en la parte final de su carrera, y Charles Leclerc fue el principal rival en el campeonato que Verstappen ganó en 2022. Aún así, Villenueve cree que a Leclerc se le ha construido una imagen que no se ha ganado.

Para explicarlo, el canadiense comparó a Leclerc con su próximo compañeros de equipo: “[Lewis] Hamilton no es alguien a quien se lo haya construido. Es alguien que en realidad ganó campeonatos, ganó carreras, que lo ha conseguido todo”, explicó. “Será interesante ver cómo pelean con Hamilton, uno que lo ha logrado todo contra uno al que tratan como un campeón pero que aún no lo es”, agregó.

Leclerc aún no ha tenido un monoplaza para pelear por el campeonato de la F1

No es opinión, sino un dato. Charles Leclerc todavía no ha tenido un monoplaza que pueda competir contra los coches que ha preparado Red Bull que, como escudería, se ha quedado con los últimos campeonatos de constructores y con diferencia.

Puede que Ferrari haya creado una imagen alrededor de un futuro campeón del mundo, o que Villenueve no lo vea de esa forma. Sin embargo, la realidad es que hasta que no tenga un monoplaza con el que competir en igualdad de condiciones, es un tema difícil de comprobar.

Parece que 2024 tampoco será el año

Leclerc ha acumulado 23 poles a lo largo de su carrera, pero apenas cinco victorias en la F1. Además, se ha visto eclipsado por su propio compañero de equipo, Carlos Sainz, quien ganó las últimas dos carreras que no fueron ganadas por Verstappen.

Lo cierto es que el monegasco ha reconocido que aún no se siente cómodo con el coche luego de Japón. Su rendimiento en clasificación fue pobre, pero la estrategia de una única parada funcionó para terminar cuarto, aunque nuevamente por detrás de Sainz.

Charles se ubica tercero en el campeonato, con 59 puntos, a 18 del líder Verstappen (a pesar de que este no terminó una carrera), a cinco de Checo Pérez y cuatro por delante de Sainz. La temporada es larga, pero Ferrari todavía se ve un par de escalones por debajo de Red Bull en cuanto a rendimiento.