Ya es un hecho absolutamente ineludible que Lewis Hamilton no continuará en la escudería Mercedes en 2025. Esto fue confirmado después de que el destacado piloto británico aceptará el ofrecimiento que llegó desde otro peso pesado como Ferrari, lo que generó un fuerte vacío en la mencionada escudería alemana y sus fanáticos.

Sin embargo, rápidamente, las autoridades de Mercedes comenzaron a analizar posibles sustitutos para quien es, junto al mítico e inolvidable Michael Schumacher, el más ganador de títulos de toda la historia de la Fórmula 1, con nada más ni nada menos que siete conquistas. Y lo cierto es que no es una tarea para nada sencilla.

En medio de ese panorama, Toto Wolff, director de Mercedes, apareció en escena para proporcionar los cuatro candidatos para ocupar el lugar del ya experimentado piloto de 39 años de edad y nacido en la ciudad inglesa de Stevenage. Y lo hizo en declaraciones brindadas a Fox Sports Australia, donde acabó con el misterio.

En definitiva, los candidatos que suenan son muy variados. Hay desde actualidad, pasando por la experiencia e incluso una clara apuesta. Lisa y llanamente, los elegidos por Wolff son Max Verstappen (neerlandés de 26 años), Fernando Alonso (español de 42 años), Carlos Sainz (español de 29 años) y Kimi Antonelli (italiano de 17 años).

“Verstappen es uno de los pilotos más destacados, solamente hay que mirar su rendimiento. Es una de esas relaciones que debe ocurrir en un momento determinado, así que no sabemos cuándo será. Por eso no quiero descartar a otros candidatos”, comenzó señalando el CEO de Mercedes en torno al piloto del momento.

“Hay algunas opciones realmente interesantes para nosotros, desde un joven con mucho talento hasta uno veterano y muy experimentado. Por supuesto que en la mira está Alonso, que es una opción muy emocionante, y también Sainz, que es un piloto muy bueno. Tenemos que elegir y no es fácil”, profundizó Wolff sobre esta cuestión.

“Así como la decisión de Lewis Hamilton nos sorprendió tan rápidamente, ahora quiero tomarme mi tiempo. Tenemos una plaza libre, la única entre los equipos punteros, a menos que Max decida irse, que entonces ya no tendremos esa plaza libre. Así que creo que lo decidiremos hacia el verano”, indicó posteriormente el directivo de la escudería teutona.

Antonelli, el gran proyecto

“También tenemos un chico prometedor que no quiero presionarlo demasiado pero parece que tiene potencial para ser uno de los mejores. No queremos precipitarnos y ponerlo al volante de un Fórmula 1 a los 18 años. Entonces si no es él para Mercedes, tenemos un par de opciones más que podemos utilizar”, exclamó sobre el italiano.

Lo cierto es que Antonelli, nacido en Bolonia hace 17 años, es la gran perla del automovilismo pensando a futuro. Actualmente se encuentra militando en la Fórmula 2, donde está sorprendiendo a propios y extraños con su extremo talento pese a su absoluta juventud.