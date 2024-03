Mike Tyson volverá a subir al ring a sus 57 años para enfrentar a Jake Paul en una pelea programada para el sábado 20 de julio en el AT&T Stadium de Texas, en el que será el primer combate de boxeo transmitido en vivo por la plataforma Netflix.

Por si el cara a cara no tuviera suficiente promoción por el propio peso de los nombres, el youtuber de 27 años, que hace tiempo se lanzó de lleno al mundo de los deportes de combate con altísimos números de audiencia, prometió dar al excampeón mundial de los pesados una prueba de su propia medicina y morderle la oreja, como hizo él en un recordado combate ante Evander Holyfield, en el que fue descalificado. “Te voy a arrancar la oreja, Mikey”, le escribió desde las redes sociales.

Jake Paul ya se había encargado de menospreciar a Tyson asegurando que no había sido su primera opción para el combate, ya que había intentado cerrar una revancha ante Tommy Fury, medio hermano del campeón mundial de peso pesado del CMB Tyson Fury, quien le arrebató el invicto a inicios del año pasado. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y apareció Iron Mike como la mejor opción.

Más allá de la buena forma física en la que ha sabido mantenerse Tyson, el hecho de que no haya hecho un combate, ni siquiera de exhibición, desde que enfrentó a Roy Jones en noviembre de 2020, sumado a los 30 años de diferencia que existen entre ambos, le ha valido numerosas críticas al youtuber en las redes sociales, algo que los organizadores de la pelea no creen que pueda influir en los números de audiencia ni de espectadores que se darán cita en el AT&T Stadium.

¿Corre peligro el combate entre Mike Tyson y Jake Paul?

En las últimas horas trascendió que la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul programada para el 20 de julio corre riesgo de ser aplazada. Esto se debe a las rigurosas pruebas médicas que dispuso el Departamento y Regulaciones de Texas para no correr ningún riesgo innecesario en relación a la salud del excampeón mundial de los pesados.

Entre esos exámenes destacan un electroencefalograma y un electrocardiograma que determinen que está en condiciones de subir al ring a intercambiar golpes con un peleador 30 años menor y de gran contextura física.

Si el combate será profesional o una exhibición, aún está pendiente de la decisión final de ese Departamento. Tanto Mike Tyson como Jake Paul esperan que se opte por la primera opción, pero podrían tener que conformarse con las reglas de una exhibición: usar guantes de 16 onzas, reducir la duración de cada asalto a dos minutos y no contar con jueces oficiales para la puntuación, por lo que no habría ganador de no haber nocaut.