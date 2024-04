Lo llaman Mini Mike Tyson y se coronó campeón mundial con una terrorífica definición: "No te lo puedes quitar de encima"

Después de mucho buscarlo, de hacer carrera formando parte de las carteleras más taquilleras del boxeo en los Estados Unidos, Isaac Cruz logró coronarse campeón mundial el pasado fin de semana luego de imponerse por nocaut técnico en el octavo asalto a otro peleador de temer como Rolando Romero, arrebatándole el título de peso súper ligero de la AMB.

La contundencia de esa definición valió además que al mexicano, bien conocido ya por los fanáticos como El Pitbull, le surgiera recientemente un nuevo mote que hace referencia a uno de los peleadores más letales de todos los tiempos: “Mini Mike Tyson“, lo llamó el excampeón mundial estadounidense Chris Algieri en el programa ProBox TV.

“Ustedes hablan de lo emocionante que es, de su dureza, de su persistencia, pero yo quiero hablar de su técnica. Se mantiene muy bajito en su guardia y esconde muy bien los golpes que va a tirar”, agregó. Paulie Malignaggi, otro excampeón que formó parte del debate, coincidió en la apreciación: “Si se dan cuenta con el Pitbull, una de las cosas sutiles que él hace muy bien, incluso cuando lo están atacando, es que no lo sacan de su posición. Muchos peleadores quedan fuera de posición o desbalanceados cuando hacen movimientos defensivos, y quedan descolocados en una mala posición para golpear”, dijo.

“Incluso cuando lo atacan, él se mantiene en esa pequeña bolsa desde la cual puede responderte tirando golpes. Él no se descoloca de su posición, lo cual es muy importante, pero es algo sutil, y es una habilidad que no se suele reconocer mucho. Eso lo hace muy, muy bien, y por eso es consistentemente peligroso. Al Pitbull no te lo puedes quitar de encima, porque su posicionamiento es siempre un peligro”, profundizó.

Las gran victoria consumada en la T-Mobile Arena de Las Vegas podría darle a Isaac Cruz la oportunidad de tener desquite con Gervonta Davis, considerado entre los mejores peleadores libra por libra de la actualidad y vencedor en el cara a cara entre ambos, en decisión unánime, que tuvo lugar el 5 de diciembre de 2021.

La posibilidad de unificar cinturones

El gran número de fanáticos que ha ganado Isaac Cruz en los últimos años, por ofrecer siempre espectacularidad y riesgo de nocaut en sus peleas, podría llevar a que las grandes promotoras del boxeo piensen para él un combate inmediato de unificación en lugar de una primera defensa simple.

De ser así, los posibles rivales del Pitbull podrían ser Devin Haney, otro de los mejores libra por libra de la actualidad que ostenta el cinturón del CMB; Subriel Matías, un puertorriqueño en ascenso que también cuenta con gran poder de fuego y es dueño del título de la FIB; o Teófimo López, que aunque ha tenido rendimientos irregulares en sus últimos combates también es garantía de explosividad y un verdadero showman para las grandes carteleras, además de dueño del cinturón de la OMB.

El espectacular KOT de Pitbull Cruz a Rolly Romero