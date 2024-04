Tan cierto es que es sus mejores años Mike Tyson hubiera acabado con Jake Paul en un abrir y cerrar de ojos como que a sus 57 años enfrentarse a un peleador 30 años menor que él, cuatro años después de la última vez que subió a un ring, representa un riesgo tan grande que el propio Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas la exigió una serie de estudios médicos especiales para corroborar que está en condiciones de ser parte del combate que tendrá lugar el sábado 20 de julio.

El propio excampeón mundial de los pesados es consciente de que está dando una ventaja al youtuber que lleva ya varios años lanzado a su carrera como boxeador, habiendo completado un total de diez combates y salido victorioso en nueve de ellos, por lo que confesó atravesar con cierto temor los días de preparación para el evento que se desarrollará en el AT&T Stadium de Arlington.

“Por momentos estoy muerto de miedo. Tengo una personalidad extraña, aunque no creo que sea tan raro. Todo lo que me da miedo, finalmente lo hago. Así son las cosas. También tenía miedo para la pelea con Roy Jones (la última vez que subió al ring de manera oficial, en 2020). Tenía sobrepeso, tenía 53 o 54 años y de todos modos dije ‘hagámoslo’. Cualquier cosa que me de miedo, la enfrento. Esa es mi personalidad. Ahora mismo estoy muerto de miedo“, reconoció Iron Mike en diálogo con Fox News.

Para responder a quienes intentan minimizar a Jake Paul como peleador, incluso cuando es consciente que no le hubiera planteado ningún tipo de resistencia en los mejores años de su carrera, Tyson explicó que la imagen que muchos tienen del youtuber no es la que enfrentará él una vez arriba del cuadrilátero. “Vi un video suyo a los 16 años, haciendo bailes raros. Pero ese no es el tipo con el que voy a pelear. Ese tipo va a venir y va a intentar hacerme daño. Pero se va a equivocar”, señaló.

Por otro lado, el excampeón mundial de peso pesado aseguró que, como ya le ha sucedido en ocasiones anteriores, a medida que se acerque la pelea irá perdiendo el temor y convenciéndose de lo que será capaz de hacer, incluso a los 57 años. “A medida que la pelea se acerca, menos nervioso me pongo porque se estará convirtiendo en realidad. Y en la realidad soy invencible”, dijo como aviso para Paul.

¿Cómo llegan Mike Tyson y Jake Paul a la pelea?

Mike Tyson solo realizó una exhibición desde su retiro como boxeador profesional, que tuvo lugar en 2020 ante otra leyenda como Roy Jones Jr. Por no tratarse de un combate oficial, aquel cara a cara quedó sin decisión. En el caso de Jake Paul, ha realizado 10 combates de boxeo y salido victorioso en 9 de ellos. Su única derrota, en fallo dividido, fue ante el hermano del campeón mundial Tyson Fury, también boxeador profesional, Tommy Fury. El youtuber viene de pelear en Puerto Rico el pasado 2 de marzo, cuando noqueó en el primer asalto a Ryan Bourland.

¿Cuándo es la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán el próximo 20 de julio del 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, un recinto con capacidad para 80,000 espectadores que se espera que se venda al completo. Además, la cartelera completa de la noche, en la que Tyson y Paul estelarizarán, se podrá ver vía Netflix, en la que será la primera transmisión en vivo de la plataforma de un evento de deportes de combate.

¿Corre riesgo la realización del combate?

En las últimas horas trascendió que la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul programada para el 20 de julio corre riesgo de ser aplazada. Esto se debe a las rigurosas pruebas médicas que dispuso el Departamento y Regulaciones de Texas para no correr ningún riesgo innecesario en relación a la salud del excampeón mundial de los pesados.