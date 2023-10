Los Pumas se impusieron 29-17 ante Gales en el Estadio Velodrome de Marsella y lograron la clasificación a las semifinales del Mundial de Francia. Tras la derrota en el debut ante Inglaterra, fue la primera victoria de la Selección Argentina ante una potencia europea en lo que va de la competencia. El rival de semis saldrá del ganador del duelo entre Irlanda y los All Blacks.

En pocos minutos, el equipo que dirige Michael Cheika pasó de la más absoluta concentración para contener los primeros embates del seleccionado galés a ser un cúmulo de errores que provocó pérdidas de pelota y fallas en el tackleo. Los británicos sacaron provecho de esa situación para tomar ventaja en el marcador gracias a un try de Dan Biggar, capitán y figura del equipo que se encargó también de hacer efectiva la conversión para dejar las acciones 7-0.

El propio Biggar, quien anunció que se retirará del seleccionado tras el Mundial, fue el encargado de poner el partido 10-0 aprovechando un penal desde una posición de privilegio. Pudo sumar tres más minutos después, pero su patada salió desde una posición mucho más lejana y le faltó puntería para volver a convertir.

Los Pumas siguieron cometiendo errores en el tackleo y mostrando imprecisiones en el manejo de la pelota. Sin embargo, en los minutos finales de la primera mitad sacaron a relucir el orgullo, el corazón para empujar a Gales en busca de descontar diferencias. Hubo premio, porque Emiliano Boffelli sacó provechó de un penal recto y muy cerca de la “H” para marcar los primeros puntos de Argentina a los 38 y ya en tiempo de adición volvió a marcar con su patada para que el encuentro fuera al descanso con ventaja para los galeses, pero de 10-6.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica que los minutos finales de la primera y Boffelli probarse el traje de héroe. El wing descontó la diferencia a nada más que un punto convirtiendo su tercer penal en el encuentro a los 3 minutos y a los 8, con una patada sensacional desde mitad de cancha, permitió al seleccionado argentino tomar por primera vez ventaja en el marcador para pasar a ganarlo 12-10.

El hecho de encontrarse al frente, sin embargo, provocó una reacción en Gales y la reaparición en los errores argentinos. A los 15 llegó una pérdida de pelota en un penal y en el contraataque los británicos encontraron el espacio en la línea de tackleo para filtrar en carrera a Tomos Williams y marcar el segundo try de la jornada. Biggar volvió a la acción para hacer valer la conversión y los galeses volvieron a tomar ventaja, de 17-12.

Entre los 63 y los 66 minutos, Los Pumas se quedaron dos veces a centímetros del try que hubiese permitido igualar las acciones. Primero empujando desde el maul en una jugada preparada desde el line. Después a puro empuje ante la férrea resistencia galesa. En la tercera llegó la vencida. Un line desde el lateral opuesto permitió volver a armar el maul para empujar y permitir el desprendimiento de para apoyar. Para mejor, Boffelli marcó una conversión difícil, esquinada, y le permitió a Argentina ponerse a ganar 19-17.

Sufriendo, con Gales quedando a centímetros de un nuevo try, Argentina logró resistir hasta los minutos finales. Cuando solo faltaban 3 para cumplirse el tiempo de juego reglamentario y los europeos estaban en ataque, Nicolás Sánchez robó la pelota del partido y corrió de costa a costa para apoyar el try de la tranquilidad, que acompañado de una nueva conversión sentenció el 26-17. Quedó tiempo para un penal más, del que se hizo cargo Sánchez, dejando el marcador final en 29-17 para que a Los Pumas no les quedara más que celebrar la clasificación a semifinales de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia.

El camino de Los Pumas a semifinales

La Selección Argentina sufrió una dura derrota en el debut en el Mundial de Francia ante Inglaterra, por 27-10, que generó críticas y obligó a replantear las formas y la mentalidad con que se iba a asumir la continuidad del torneo. Consiguió luego una victoria clave 19-10 ante Samoa y arrasó con Chile 59-5 para llegar a la última fecha de la fase de grupos a definir mano a mano con Japón el pase a cuartos. En un partido muy disputado, Los Pumas se impusieron 39-27 a los asiáticos y lograron avanzar para medirse a Gales este domingo. Sufriendo, con errores, pero con el corazón por delante en los momentos más calientes del partido, celebraron una victoria 29-17 que vuelve a ponerlos entre los cuatro mejores seleccionados del rugby mundial.

Tercera semifinal de la historia para Los Pumas

La Selección Argentina logró acceder a las semifinales de un Mundial de Rugby por tercera vez en su historia. La primera fue en la edición de 2007, también disputada en Francia, quedándose con la medalla de bronce tras vencer a los locales en el partido por el tercer puesto. La segunda en la Copa del Mundo que se disputó en Inglaterra en 2015, en la que cayó en semis ante Australia y luego perdió el partido por el tercer puesto ante Sudáfrica.