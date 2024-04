María Lourdes Carlé es el nombre del momento. La tenista de 24 años le ganó por 6-4 y 6-4 este jueves a la rusa Verónica Kudermetova, número 19 del ranking WTA, avanzó a tercera ronda de final del Masters de Madrid y se consolida como una de las candidatas después de haber dejado en el camino a Emma Raducanu, ex campeona de US Open.

En la siguiente etapa jugará ante Jeļena Ostapenko, número 10 del mundo.

Quién es María Lourdes Carlé

María Lourdes Carlé nació en Daireaux un pueblo de Buenos Aires que ronda los 16 mil habitantes y conoció el tenis gracias a su hermano. Cuando comenzó a jugarlo, algunos de sus profesores notaron que su calidad era mejor a la del resto y a los 11 años se marchó rumbo a Tandil para perfeccionarse.

Más adelante, tras terminar el secundario y con apenas 17 años aceptó mudarse a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Georgia en donde estudió management deportivo durante un año.

En una entrevista en diálogo con La Nación de 2021, contó cómo fue aquella etapa: “Irme al principio me costó porque era chica y para mi edad tenía un buen ranking WTA. Entonces cuando entré a la universidad estuve un año sin competir profesionalmente y me costaba un poco más, tal vez por ese lado, veía cómo cada semana el ranking se me iba cada vez más lejos y era duro. Pero bueno, lo tomé por otro lado también. Fue una experiencia de vida, que aproveché para aprender a hablar inglés, algo clave para el tenis, y a competir en equipo, algo que al ser un deporte tan individual uno suele estar muy en lo tuyo y no te preocupas por otras personas, y esos valores de poder competir así estuvieron buenísimos”.

Lo cierto es que aquella mudanza a los Estados Unidos la reubicó en Miami en donde conoció a uno de sus mentores: Franco Davín. “Él confió en mí y eso es impagable. En lo tenístico creo que progresé mucho por él. Le sumé aspectos a mi juego, me hizo estar más segura, a confiar en mi tenis”, sostuvo en aquella nota.

La carrera de María Lourdes Carlé

Carlé ha desarrollado una gran carrera en la que acumula 267 triunfos sobre 134 derrotas y sin duda la superficie que más le sienta, como suele ocurrir con los argentinos, es el polvo de ladrillo.

La argentina de 24 años se destacó en torneos como adolescente, como por ejemplo cuando en 2015 fue campeona de un torneo sub 16 en el tradicional Orange Bowl. Pero, su estreno triunfal en el circuito fue justamente sobre arcilla cuando en 2022 ganó su primer partido en un cuadro principal durante el WTA 250 de Hamburgo frente a la alemana Eva Lys.

Además, actualmente ocupa la posición 82 del ranking WTA y es el mejor de su historia. Aunque, por su rendimiento actual pronto escalará varias posiciones.