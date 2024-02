A lo largo de las últimas horas, en las redes sociales de Bruta Cocina dieron a conocer la peor de las noticias. A raíz de un posteo, y con una imagen del propio influencer, aseguraron que “hoy 15 de febrero Leandro tomó la peor decisión de todas y decidió dejarnos para siempre. El no estaba pasando por un buen momento, pero todavía no logro entender cómo tomó esta estúpida decisión dejándonos solos para siempre, a mi y su hijo de tan solo dos años”.

Todo el mundo quedó perplejo por la rápida difusión que tuvo la noticia del primo de Dibu Martínez, quien reveló su relación familiar con el campeón del mundo con la Selección Argentina tan solo un mes después de la consagración en Qatar 2022. Pero todo se trató de un hackeo en su cuenta de Instagram.

Después del enorme revuelo que tomó el posteo, quien apareció en las redes sociales para desmentir el suicidio del Yeti fue su hermano. “Me acaban de decir que se fue a pescar y que no tiene señal por eso”, esbozó a través de la cuenta de Instagram de Sol Bracci, su pareja. A lo que añadió, con muchísimo enojo: “La pasé como el mega orto (sic), no me hablo con él hace 3 meses y me entero de eso en el semáforo, así que bueno listo”.

El posteo que hicieron en la cuenta de Bruta Cocina

El hermano de Bruta Cocina desmintió el suicidio

El Yeti también desmintió su suicidio