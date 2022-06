Las Yaguaretés siguen en pleno crecimiento y esta vez lo coronaron con una medalla de bronce en el SAR 7's de Saquarema, Brasil. Pese a las lesiones que el equipo argentino sufrió y tras siete meses sin competir en el plano internacional, igualmente pudieron cerrar un gran torneo con la tercera ubicación tras vencer a Paraguay por 17-0.

La actuación del seleccionado femenino de rugby comenzó el viernes pasado, en el partido ante Chile por la zona B, que fue victoria nacional por 15-12, con tries de Talía Rodich (2) y de Antonella Reding; luego llegó el triunfo con Perú por 19-5, con tries de Micaela Pallero (2) y Talía Rodich y dos conversiones de Dolores Berti; y en el último juego de la etapa inicial fue caída ante Colombia por 12-7, con try de Micaela Pallero y conversión de Gimena Mattus.

En las semifinales, Argentina cayó ante las multicampeonas brasileñas por 27-0 mientras que en el partido por el tercer puesto se regresó a la victoria ante Paraguay. El equipo debió lamentar la lesión de cuatro jugadoras: la chaqueña Talía Rodich (fractura de peroné derecho), la rionegrina Micaela Pallero (rodilla izquierda), la tucumana Florencia Moreno (codo) y la cordobesa Renata Giraudo (hombro).

El triunfo de Brasil les otorgó la plaza para los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Sin embargo, aún queda una chance: será en los Juegos Odesur, que se harán 12, 13 y 14 de octubre en Asunción, Paraguay.

“En el partido por el tercer puesto las chicas se plantaron en la cancha con mucha personalidad y ganaron un partido muy peleado con Paraguay, rotando los cambios con las dos jugadoras que nos quedaban de suplentes. Lo bueno de esta experiencia, y pensando en la búsqueda de la clasificación para los Panamericanos, es que este torneo nos da una muy buena referencia de lo que tenemos que trabajar para poder resolver mejor esas acciones de juego que nos costaron los partidos clave. Tenemos que seguir trabajando”, dijo Leonardo Gravano, head coach del equipo.

El plantel argentino estuvo compuesto por María Florencia Moreno, Celeste Pezzella, Azul Medina, Gime Mattus (capitana), María Taladrid, Dolores Berti y Brisa Trigo, como habituales titulares; y luego ingresaron Talía Rodich, Antonella Reding, Renata Giraudo, Micaela Pallero y Andrea Moreno.