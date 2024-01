Si bien Gerardo Martino y su cuerpo técnico habían llegado con críticas al Mundial de Qatar, tanto de parte de la prensa como de los hinchas mexicanos, el desarrollo de la competencia, corto, por cierto, para ellos, terminó convirtiéndolos casi en enemigos públicos. Con mucho de oportunismo y casi nada de análisis, al Tata se lo acusó de haber regalado el partido ante la Selección Argentina, casi como punto de partida para todas las teorías conspirativas que se tejieron en el exterior sobre el título conquistado por el equipo de Scaloni.

Pasado ya más de un año fue Norberto Scoponi, integrante de ese cuerpo técnico y amigo personal de Martino, quien se refirió a una situación que los mexicanos nunca terminaron de entender en relación a sus aspiraciones mundialistas y que bien puede haber repercutido en una presión exagerada que cayó sobre los hombros de un equipo que, a la luz de los hechos, no estaba preparado para asumir tanto protagonismo en un torneo que reúne a las máximas potencias del planeta.

“Teníamos un grupo de trabajo muy lindo, de compañeros. Estuvimos cuatro años trabajando muy bien y las circunstancias de la vida nos enfrentaron con Argentina. A nosotros no nos interesaba quién estaba enfrente. Queríamos ganar siempre. Jugáramos contra quien jugáramos”, comenzó diciendo el exarquero de Newell’s y la Selección Argentina en diálogo con DSports Radio.

“Lo que no se entendió es que México no necesitaba ganar el quinto partido para quedar en la historia (nunca superó cuartos de final y desde 1986 que ni siquiera logra acceder a esa instancia). Necesitaba ganar el segundo, porque quedaba afuera Argentina. Dejaba afuera al que terminó siendo el campeón del mundo”, explicó sobre aquel encuentro de fase de grupos que fue una bisagra para el equipo de Scaloni.

Aunque en México tildaron a Martino de “temeroso” por el planteo del partido, Scoponi explicó que lo que ellos habían planeado, todavía sostiene que con acierto, era jugar con la desesperación de un equipo que sabiendo que tenía el rótulo de candidato había sufrido un cachetazo en la derrota del debut ante Arabia Saudita.

“La presión es siempre para el equipo más grande, no para el más chico. Nosotros no lo pudimos aprovechar. Después Argentina nos ganó y fue campeona del mundo. Pero teníamos bien claro que Argentina siempre es protagonista y que tenía jugadores importantísimos en todos los puestos. En un solo toque, Messi se acomodó y nos hizo el gol. Di María da el pase justo en un hueco. Pero también hubo nerviosismo y cosas que nosotros no podíamos manejar”, señaló.

La defensa de Scoponi a Tata Martino

El auxiliar de Gerardo Martino en la Selección de México resaltó que los jugadores de mayor jerarquía del equipo no llegaban en el punto máximo de sus carreras, sino atravesando sus últimos años en el máximo nivel. También que hubo lesiones que afectaron la convocatoria y que no pudieron llegar al Mundial en condiciones ideales.

“Durante cuatro años se destacaron muchas cosas que se habían hecho bien. Después, al venirnos en primera ronda, empezaron a aparecer cosas que no encontraban antes para la crítica. Es más de lo mismo. Tuvimos que estar recuperando jugadores que venían lesionados de sus equipos. Se buscó manejar las cargas, hacer cambios, manejar los tiempos. Gerardo apostó por un equipo de jugadores que hoy andan muy bien y siguen siendo titulares, pero en el Mundial fue diferente. Son muchas las cosas que no se contemplan cuando se hace la crítica”, dijo.