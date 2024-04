La salud de Mike Tyson ha sido centro de atención desde que se anunció su regreso al ring después de casi cuatro años para enfrentar a Jake Paul, un peleador que si bien no hubiera tenido ni la más mínima oportunidad de hacerle daño en sus tiempos de campeón mundial de los pesados, tiene treinta años menos, contextura física y potencia como para tomar recaudos especiales.

A sus 57 años y a fin de que haya combate, Iron Mike ya se ha sometido a rigurosas pruebas médicas dispuestas por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas para demostrar que está apto para pelear, incluso si se trata de una exhibición. Esas pruebas, que incluyen encefalogramas y electrocardiogramas, se le continuarán realizando a medida que se acerque el evento que tendrá lugar en el AT&T Stadium.

Quien recientemente llevó algo más de tranquilidad sobre el estado de forma física de Mike Tyson, quien se ha mostrado muy activo en los entrenamientos, fue un entrenador especializado en fisicoculturismo que lo ayudó a prepararse para su anterior combate ante Roy Jones, en octubre de 2020. “Mike es un unicornio. Rígido y descoordinado en muchos aspectos del entrenamiento. Pero luego, cuando entra al ring, se convierte en una bailarina. Es inexplicable”, dijo Brad Rowe.

El preparador físico dijo que dudó de lo que el excampeón mundial de peso pesado sería capaz de hacer allá por 2020, pero fue tal la sorpresa que se llevó en aquel entonces que confía en que estará a la altura incluso con cuatro años más, habiendo cumplido ya los 58 para la fecha de la pelea.

“El primer día me dijo: ‘que te jodan. Estoy corriendo’. Entonces dije: ‘Está bien. Oremos para que no haya lesiones hoy’. Íbamos a una cancha de tenis y a él le gustaba trotar, doblar las esquinas y correr en las rectas. No quería que lo hiciera, especialmente por ser alguien mayor, un atleta que no está acostumbrado a ese momento explosivo”, recordó.

Jake Paul mostró su respeto por Tyson

Tras ver los últimos videos que se difundieron del entrenamiento de Mike Tyson , Jake Paul se mostró muy respetuoso de lo que es capaz de hacer. “Me emociona tener a mi oponente más duro, más loco y más poderoso hasta la fecha. Definitivamente parece un maldito animal”, señaló.

Además, respondió a quienes lo critican por haber tomado un combate ante un exboxeador que es 30 años mayor que él y lleva 19 desde su retiro profesional. “Diré que la gente me está subestimando. Dicen que se ve bien con los guantes, pero no es ni la mitad de lo que será en la batalla. Ahora tendrá que enfrentarme en el ring”, manifestó.

¿Corre peligro el combate entre Mike Tyson y Jake Paul?

En las últimas horas trascendió que la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul programada para el 20 de julio corre riesgo de ser aplazada. Esto se debe a las rigurosas pruebas médicas que dispuso el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas para no correr ningún riesgo innecesario en relación a la salud del excampeón mundial de los pesados.