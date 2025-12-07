Es ex piloto de Red Bull, corrió contra Franco Colapinto y protagonizó un brutal accidente en Fórmula 1 que recorre el mundo

El inicio de la temporada de la Fórmula E en el ePrix de San Pablo quedó marcado por un momento estremecedor. A falta de solo dos vueltas para el final de la carrera, el debutante español Pepe Martí protagonizó un vuelco que paralizó el Sambódromo de Anhembi: pasó por arriba a un rival y su monoplaza se elevó y comenzó a girando en el aire antes de caer con fuerza a la pista.

La secuencia fue dramática. Tras el anuncio de Full Course Yellow (fase donde los pilotos deben reducir drásticamente la velocidad), Martí impactó de lleno contra la parte trasera de los vehículos de Nico Müller y António Félix da Costa. El choque fue tan fuerte que su monoplaza pasó literalmente por encima de uno de los rivales, volando ante la mirada atónita de los espectadores.

Pese al impacto del accidente y el posterior incendio que provocó en la parte trasera del coche, la mejor noticia fue la rápida reacción de Martí. El joven piloto, perteneciente a la academia de Red Bull y que se encuentra debutando en la categoría tras varios años en F2, pudo salir por sus propios medios e incluso tomó un matafuego para colaborar. Salió completamente ileso mientras su vehículo quedó destrozado.

Solucionada la cuestión, Martí asumió la responsabilidad de la situación, aunque apuntó a la complejidad de la categoría eléctrica. Además, explicó que la modalidad de bandera amarilla en Fórmula E difiere del Virtual Safety Car al que estaba acostumbrado en categorías como Fórmula 2, y lamentó no haber calculado bien el tiempo y la distancia.

“Llevo cinco años corriendo en fórmulas. Es muy distinta, pero estos errores no se pueden permitir. Me los he comido y he salido volando, así que una pena”, declaró el piloto que, tiempo atrás, supo competir con Franco Colapinto antes de su llegada a la Máxima.

El piloto catalán también enfatizó que el circuito callejero brasileño no ofreció ningún margen de error. “Si hubiera sido México o Jarama, me voy al pasto y evito el accidente. Aquí era o muro o muro. En el momento de frenar ya sabía que tenía mala pinta”, sostuvo.

A raíz del accidente, los comisarios sancionaron al novato con la obligación de largar en el último lugar en la próxima fecha y decidieron sumarle cuatro puntos de penalización en su licencia. El incidente obligó a una bandera roja, y al reanudarse, el primer puesto fue para Jake Dennis.

