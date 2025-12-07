La foto de Alpine en pleno GP de Abu Dhabi que sentenció el futuro de Jack Doohan tras las polémicas contra Franco Colapinto

Con el telón de la temporada 2025 de Fórmula 1 cerrado y Lando Norris consagrado campeón, en Enstone ya proyectan un 2026 que esperan sea diametralmente opuesto a la floja campaña recién finalizada. Horas antes de la última carrera, la cuenta oficial de Alpine publicó un posteo de agradecimiento que, de forma indirecta, marcó la estructura de la escudería, añadiéndole un mayor suspenso al futuro de uno de sus pilotos: Jack Doohan.

La publicación en redes, un gesto de reconocimiento al esfuerzo realizado, mostraba a los protagonistas clave de la próxima etapa. Figuraban los pilotos titulares, Franco Colapinto y Pierre Gasly, junto a todos los miembros del equipo, incluyendo a Flavio Briatore. Sin embargo, la atención se centró en una presencia y una ausencia específicas que delimitaron las jerarquías internas de cara a 2026.

La presencia era la de Paul Aron, el joven piloto estonio que continuará ocupando el rol de piloto de reserva para la próxima campaña. Vale recordar que Aron fue, hasta último momento, la otra opción que compitió con Colapinto por el asiento titular.

En cambio, la gran ausencia fue la de Jack Doohan. El australiano, a quien Colapinto reemplazó en 2025 debido a los malos resultados, ni siquiera figuró en el posteo de cierre de año. Esta omisión, a pesar de que el piloto aún pertenece a la estructura, subraya su caída en la consideración, quedando evidentemente relegado incluso detrás de Aron.

Cómo es el presente de Jack Doohan

Este “vacío” en la comunicación de Alpine agrava la incertidumbre sobre el futuro del australiano, quien no tiene un asiento un asegurado en la F1 y, al menos en los papeles, continúa ocupando un puesto de Reserva en Alpine. Su nombre volvió a estar en escena hace semanas, tras el Gran Premio de San Pablo, cuando el periodista español José Peiró deslizó un rumor de paddock: Doohan habría sido visto “muy sonriente” y “muy contento” tras el accidente sufrido por Colapinto.

Lo cierto es que, con la mirada puesta en 2026, los nuevos autos y el cambio de reglamento, la escudería francesa está concentrada en la dupla Gasly-Colapinto. El destino de Jack Doohan, mientras tanto, sigue en el aire, con especulaciones que lo sitúan en categorías como la Súper Fórmula de Japón o el turismo europeo, lejos de la Fórmula 1.

