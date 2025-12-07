Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Todavía no terminó el año: Franco Colapinto tendrá que volver a correr con Alpine antes de cerrar el 2025

El argentino aún tiene un trabajo pendiente antes de poder irse de vacaciones.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto deberá subirse al auto una vez más antes de terminar el 2025
© Prensa AlpineFranco Colapinto deberá subirse al auto una vez más antes de terminar el 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin este domingo, con el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Lando Norris se consagró campeón. Para Alpine y Franco Colapinto, la temporada fue un absoluto desastre, aunque el argentino al menos se llevó el premio de ser confirmado para el 2026 con la escudería.

Sin embargo, y mientras para muchos es momento de irse de vacaciones y relajarse tras 24 semanas intensas de carrera, Franco Colapinto todavía no puede hacer lo propio. El argentino tiene un compromiso más que lo obligará a subirse nuevamente al auto y correr.

Y es que, de acuerdo a lo informado, Colapinto será el encargado de pilotar el A525 -o el A523- en las Pruebas de Pirelli de la próxima semana, donde se realizará una evaluación del rendimiento de los neumáticos que la empresa dedicada a desarrollarlos tiene para la temporada 2026.

Colapinto tendrá que subirse una vez más al A525. (Prensa Alpine)

Colapinto tendrá que subirse una vez más al A525. (Prensa Alpine)

En agosto pasado, Franco Colapinto había participado en unos tests de Pirelli en Hungría, donde protagonizó un curioso accidente. Pero por lo general se trata de girar varias decenas de vueltas y durante largas horas para probar el comportamiento de diferentes compuestos.

La agente de Franco Colapinto y un desafiante mensaje sobre la próxima temporada de la Fórmula 1: “Van a ver”

ver también

La agente de Franco Colapinto y un desafiante mensaje sobre la próxima temporada de la Fórmula 1: “Van a ver”

Pruebas de postemporada sin Colapinto ni Gasly

Y así como el año realmente todavía no terminó para Colapinto, tampoco lo ha hecho para gran parte de Alpine. La escudería realizará la próxima semana lo que se conoce como “pruebas de postemporada”, un procedimiento habitual y que también lo realizarán el resto de los equipos.

Publicidad
También habrá pruebas de postemporada, pero con Kush Maini en el auto. (Getty)

También habrá pruebas de postemporada, pero con Kush Maini en el auto. (Getty)

En el caso de Alpine, el encargado de pilotar el auto será el piloto hindú, Kush Maini. Mientras tanto, Pierre Gasly se espera que viaje a Enstone para ponerse en contacto con los ingenieros que trabajan en el auto del 2026, y Paul Aron volverá a sus trabajos en el simulador.

En síntesis

  • Franco Colapinto no puede irse de vacaciones porque deberá pilotar el Alpine A525 o A523 en las Pruebas de Pirelli la próxima semana.
  • El objetivo de las pruebas de Pirelli es evaluar el rendimiento de los neumáticos que se desarrollarán para la temporada 2026.
  • Las pruebas de postemporada de Alpine serán pilotadas por Kush Maini, mientras que Pierre Gasly se enfocará en el desarrollo del auto de 2026 en Enstone.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
La foto de Alpine en pleno GP de Abu Dhabi que sentenció el futuro de Jack Doohan tras las polémicas contra Franco Colapinto
FÓRMULA 1

La foto de Alpine en pleno GP de Abu Dhabi que sentenció el futuro de Jack Doohan tras las polémicas contra Franco Colapinto

La agente de Franco Colapinto y un desafiante mensaje sobre la próxima temporada de la Fórmula 1: “Van a ver”
FÓRMULA 1

La agente de Franco Colapinto y un desafiante mensaje sobre la próxima temporada de la Fórmula 1: “Van a ver”

Cuándo vuelve la Fórmula 1 tras el título de Lando Norris y cómo será el calendario 2026 con Franco Colapinto como protagonista
FÓRMULA 1

Cuándo vuelve la Fórmula 1 tras el título de Lando Norris y cómo será el calendario 2026 con Franco Colapinto como protagonista

Una supercomputadora reveló que Argentina conforma el grupo de la muerte del Mundial 2026: el motivo
Selección Argentina

Una supercomputadora reveló que Argentina conforma el grupo de la muerte del Mundial 2026: el motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo