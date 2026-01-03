Los 19 argentinos que corren el Dakar 2026: quienes son y en que categoría compiten

Este sábado 3 de enero de 2026 se pone en marcha el primer torneo de clase mundial en el deporte profesional. Se trata del Rally Dakar 2026, que tendrá lugar en Arabia Saudita y que recorrerá casi 5000 km cronometrados en dos semanas de competencia.

Argentina, como es costumbre, tendrá sus representantes, algunos con amplios pergaminos e incluso victorias en ediciones pasadas del Dakar en su palmarés, como es el caso de Kevin Benavides, Manuel Andújar, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, o Benjamín Pascual.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, los campeones del mundo, buscarán un nuevo campeonato en el Rally Dakar.

En total, Argentina tendrá 19 representantes en el Rally Dakar 2026, contando pilotos y acompañantes, en las diferentes categorías. Aunque cabe destacar la ausencia de Juan Cruz Yacopini, quien aún se recupera de un grave accidente en Mendoza, y a quien todos lo recordaron en la previa de la competencia.

Regresando a los representantes, habrá tres argentinos compitiendo en la categoría Motos: Luciano Benavides, campeón mundial de Rally en 2024, con el Red Bull KTM Factory Racing, es uno de los candidatos y busca el único gran título que le falta en su carrera. También correrán Leonardo Cola y Santiago Rostán. Sobre una moto eléctrica y como parte de la categoría Mission 1000, quien dirá presente es Benjamín Pascual, campeón en 2025.

Benjamin Pascual busca repetir el triunfo en la Mission 1000.

Pasando a las cuatro ruedas aparecen varios nombres destacados, con Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini defendiendo el título en la categoría Challenger. Cavigliasso también fue campeón en Quads en 2019, aunque los cuatriciclos fueron eliminados para este 2026, lo cual provocó también el salto de Manuel Andújar a los SSV tras ser campeón del Dakar en Quads en 2021 y 2023. En esta nueva aventura lo acompañará Andrés Frini como navegante.

Otro dos veces campeón del Rally Dakar que se presentará en esta edición 2026 y en una nueva categoría es Kevin Benavides que, acompañado de Lisandro Sisterna, correrá en Challenger tras retirarse de las motos, categoría en la que ganó el Dakar en 2021 y 2023.

Kevin Benavides se estrenará en las cuatro ruedas.

Habrá otras dos duplas argentinas en Dakar, que serán Jeremías González Ferioli junto a Gonzalo Rinaldi y David Zille con Sebastián Cesana. También correrá Pablo Copetti en Challenger. El resto de la lista se compone de varios argentinos que serán navegantes: Augusto Sanz acompañará a la neerlandesa Puck Klaassen, Fernando Acosta al español, Bruno Jacomy al chileno Lucas Del Río y Gastón Mattarucco al colombiano Javier Vélez.

Los argentinos que disputarán el Rally Dakar 2026

Luciano Benavides (Motos) Leonardo Cola (Motos) Santiago Rostán (Motos) Nicolás Cavigliasso (Autos/Challenger) Valentina Pertegarini (Autos/Challenger, navegante de Nico Cavigliasso) Augusto Sanz (Autos/Challenger, navegante de Puck Klaassen) David Zille (Autos/Challenger) Sebastian Cesana (Autos/Challenger, navegante de David Zille) Fernando Acosta (Autos/Challenger, navegante de Oscar Ral) Kevin Benavides (Autos/Challenger) Lisandro Sisterna (Autos/Challenger, navegante de Kevin Benavides) Bruno Jacomy (Autos/Challenger, navegante de Lucas del Río) Pablo Copetti (Autos/Challenger) Manuel Andújar (SSV) Andrés Frini (SSV, navegante de Manuel Andújar) Jeremías González Ferioli (SSV) Gonzalo Rinaldi (SSV, navegante de Jeremías González Ferioli) Gastón Mattarucco (Classic, navegante de Javier Vélez) Benjamín Pascual (Mission 1000)

El Rally Dakar 2026 se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con casi 5000 km de tramo cronometrado y 8000 km al completo con los enlaces. La competencia comenzará y finalizará en Yanbu, con pasos por Alula, Hail, Riyadh, Wadi Ad-Dawasir, Bisha y Al-Henakiyah.

