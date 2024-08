Enzo Fernández volvió a ponerse la camiseta del Chelsea en un amistoso y lo hizo con la cinta de capitán. El mediocampista argentino ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante América de México, en lo que fueron sus primeros minutos de fútbol luego de la Copa América y el escándalo por los festejos y las acusaciones de racismo.

Reece James le cedió el brazalete al ex-River, dejando en claro que el inconveniente de vestuario está totalmente superado y que ya no está en el ojo de la tormenta. En las redes sociales, los hinchas de los Blues no dudaron en dar su opinión luego de ver esa escena.

En X (ex Twitter), hubo opiniones divididas. Por un lado, había aficionados contentos por volver a ver a uno de sus mejores futbolistas y más aún viendo que ya estaba todo bien con sus compañeros. Por el otro, estaban los que siguen enojados por la canción y aseguran que el volante no merece ser uno de los líderes.

“Como debe ser”, “le queda muy bien”, “Maresca hizo la tarea“, opinaron algunos de los que se mostraron a favor. “Es una verguenza”, “ojalá no haya más canciones racistas”, “ahora cualquiera lleva el brazalete“, soltaron los que estaban en contra.

Qué dijo el DT del Chelsea sobre el regreso de Enzo

Enzo Maresca, director técnico de Chelsea, celebró el regreso del argentino y dejó en claro que está todo resuelto puertas adentro: “Todos nos sentimos muy cómodos. Ha vuelto, tuvo una conversación con todos nosotros para aclarar que no había malas intenciones“.

“Todos los muchachos aceptaron las disculpas. Desde anoche, todo era como antes. Todo es normal. Todo está bien“, aseguró.

Fofana disculpó a Enzo y rompió el silencio

Wesley Fofana, uno de los que expresó su malestar en redes por la canción, habló tras la vuelta del volante: “Estamos en el mismo equipo y tenemos que seguir adelante juntos. […] Si yo estoy en un bando y Enzo en el otro y nos peleamos todos los días o no hablamos o no estamos contentos en el campo, entonces no jugamos bien. No es solo cosa de Enzo y de mí. Es cosa de todo el equipo. Por eso hablamos. Es un buen club“.

“Lo que pasa es que el vídeo es malo. No se trata solo de Enzo, se trata de la Selección Argentina. Él está en el vídeo, pero si fuera de otro país, habría publicado lo mismo”, explicó en referencia a su posteo en Instagram. Y luego indicó que “ya pasó, está bien. Estoy contento con esta situación porque él me entiende, yo lo entiendo, él pidió perdón, confío en él, y eso es lo más importante.

“No creo que una sanción importante para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal. Pero necesitamos educar a todo el mundo si no queremos que se repita“, cerró.