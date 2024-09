El torneo que Manchester City está a 4 partidos de ganar pero Pep Guardiola desechó por completo: "No gastaremos energías"

La carga de partidos es un aspecto que los futbolistas y entrenadores han criticado abiertamente. Cada vez son más los encuentros que los equipos deben disputar en una temporada, y cada vez es menor el tiempo de descanso. Manchester City ha sido uno de los más críticos de ello, y Pep Guardiola, ya cansado de quejarse por ello, ahora ha tomado una postura más agresiva.

El pasado martes los Citizens se enfrentaron al Watford del Championship por Carabao Cup, partido que ganaron por 2 a 1. Y en el cual fueron alineados jugadores como Kyle Walker, John Stones o Phil Foden, habituales titulares en el once de Pep. Pero no volveremos a verlos en la competencia, puesto que Guardiola dejó claro que el torneo no es prioridad.

“Desde ya anuncio que, en la próxima ronda, jugaré con el segundo equipo. No gastaremos energías, de seguro“, explicó Pep sobre el torneo que su Manchester City ganó de forma consecutiva en cuatro ocasiones, entre 2017 y 2020. Con la victoria ante Watford, su equipo avanzó a Octavos de Final, por lo que está a cuatro victorias de sumar un nuevo título, pero al español no parece importarle demasiado.

Pep Guardiola sigue mostrando su inconformidad con la carga de partidos. IMAGO

“El calendario es el calendario, no podemos manejarlo. Hoy para McAtee, Matheus, Jack y Phil, que no jugaron contra Arsenal, y para los juveniles, es perfecto“, explicó Guardiola. “Jugamos para avanzar, pero jugamos hace 50 horas. No voy a arriesgar [las chances en] la Premier League y la Champions League en esta competición“, completó.

Rodri se quejó de la carga de partidos, se lesionó y estará fuera por la temporada

El volante central del Manchester City fue uno de los abiertamente más críticos por la carga de partidos, y el fin de semana pasado ante Arsenal sufrió una lesión que bien puede haber acabado con su temporada. El candidato al Balón de Oro estará fuera por un “largo, largo tiempo”, tras ser víctima de una lesión de ligamentos en su rodilla.

Rodri estará fuera por un largo tiempo en Manchester City. IMAGO

Ha sido reportado que la directiva del Manchester City habría puesto a disposición de Guardiola un presupuesto de 120 millones de libras para encontrar un futbolista que pueda reemplazar a Rodri, en el próximo mercado de enero. Martín Zubimendi, Nicolo Barella, Adam Wharton y Ederson emergen como opciones.

El sorteo de la Carabao Cup no ha sido nada benevolente con el Manchester City, que tendrá como rival en Octavos de Final al Tottenham de Ange Postecoglou, en un partido pactado a disputarse el próximo 29 de octubre en el norte de Londres, en la casa de los Spurs.