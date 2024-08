Darwin Núñez fue la apuesta de Jürgen Klopp para sus temporadas finales en Liverpool. El uruguayo le costó 85 millones de euros a los Reds y todavía no ha podido demostrar su valía en el campo. Ahora el delantero se enfrenta a un nuevo desafío, sin Jürgen Klopp en el banquillo y con un nuevo entrenador que parece confiar más en otras opciones.

Este fin de semana, Liverpool enfrentará al Ipswich Town en la apertura oficial de la temporada de Premier League para los Reds, y los medios británicos anticipan que Darwin no será la primera opción en el centro de ataque. “Actualmente, [Diogo] Jota es potencialmente quien iniciará en la delantera de Liverpool ante el recientemente ascendido Ipswich Town”, reporta talkSPORT.

Medios como The Evening Standard respaldan la información: “Diogo Jota es el candidato más probable, mientras que Darwin Núñez tendrá que hacer su impacto desde la banca”, expresan. Partidarios como This is Anfield también secundan esta decisión inicial por parte de Arne Slot y destacan las actuaciones del portugués en la pretemporada como el principal motivo para ello.

La pretemporada de Diogo Jota lo impulsa al puesto de titular. IMAGO

Lo cierto es que Darwin Núñez, entre Copa América y vacaciones, se ausentó durante el primer mes de pretemporada. El uruguayo apenas estuvo disponible para el amistoso final de la misma, ante Las Palmas, pero no jugó en toda la gira de los Reds por Estados Unidos. Diogo Jota aprovechó para convertir un gol, repartir dos asistencias y ser una de las figuras del equipo en los cotejos ante Manchester United y Sevilla.

Darwin Núñez debe mejorar sus contribuciones en Liverpool

Los datos de SofaScore marcan que Darwin Núñez participó en 36 partidos de los 38 que se disputaron en la última Premier League, y que fue titular en 22 de ellos. En total, el delantero convirtió 11 goles, una media bastante por debajo de sus goles esperados (16,39). Además, registró 27 ocasiones claras de gol falladas y un 10% de tasa de conversión.

Darwin Núñez no es la primera opción para Slot. IMAGO

Este es el aspecto que Darwin necesitará mejorar para volver a ser la opción principal en el nuevo Liverpool de Arne Slot. De hecho, el histórico John Barnes, leyenda del Liverpool, afirmó que si comienza a convertir goles, el uruguayo tiene la capacidad para convertirse en el mejor jugador del mundo.

“En términos de lo que Núñez nos da, sí, nos gustaría que convierta más goles. Si pudiera convertir tantos goles como Robbie Fowler y a la vez hacer lo mismo que hace hasta ahora, sería el mejor jugador del mundo“, afirmó confiado Barnes.

Con Arne Slot al frente, es como empezar de nuevo para todos en Liverpool. IMAGO

Por su parte, Arne Slot destacó que eso no es un trabajo de Darwin en particular, sino algo que tienen que realizar como equipo: “Creo que cada individuo se beneficia de un trabajo en equipo. Si, como equipo, podemos poner a nuestros delanteros en posiciones de peligro, esos jugadores convertirán goles“, afirmó el entrenador.

Cuándo debuta el Liverpool por Premier League

El estreno del Liverpool en la temporada, y de Arne Slot en un partido oficial como entrenador de los Reds, tendrá lugar este sábado desde las 8:30hs (hora argentina) en Portman Road, casa del Ipswich Town. Los recién ascendidos del Championship serán sus rivales.