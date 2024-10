Días atrás el legendario futbolista del Manchester United, Paul Scholes, quien vistió la camiseta de los Red Devils durante más de una década y jugó más de 700 partidos en el club, declaraba: “Cuando traes jugadores nuevos, esperas que lo hagan bastante mejor que los que ya tienes. Yo no veo que los que llegaron marquen la diferencia“, y en Old Trafford eso no está sucediendo.

Y no por falta de intentos, puesto que Manchester United ha desembolsado cientos de millones en estos últimos años, todo para que sus figuras sean futbolistas salidos de su cantera, como Alejandro Garnacho o Kobbie Mainoo. Sin embargo, el fracaso de los fichajes de los Red Devils no sólo tiene que ver con las incorporaciones, sino con aquellos jugadores que dejaron pasar.

En el inicio de la Temporada 2023/24, el Manchester United tenía un deseo: Harry Kane. Buscaban al dos veces goleador de la Premier League ante la falta de un centrodelantero de peso. En su lugar, Kane se fue al Bayern Múnich y el United terminó contratando al joven Rasmus Hojlund. Ahora bien, la historia pudo haber sido muy diferente, puesto que había otro nombre en contienda: Ollie Watkins.

Ollie Watkins se transformó en una de las figuras de la Premier League. IMAGO

Watkins terminó siendo trascendental en la histórica campaña del Aston Villa, que terminó con el club de Birmingham en puestos de Champions League, mientras que Hojlund hoy alterna titularidades con Rashford y Zirkzee en el centro del ataque del Manchester United.

Manchester United gastó el doble en Hojlund de lo que hubiera gastado en Watkins

El dato fundamental es que, por aquel entonces, el valor de mercado de Ollie Watkins era de 40 millones de euros, mientras que el acuerdo realizado por el Manchester United para sacar a Hojlund del Atalanta se cerró por sobre los 70 millones.

Hojlund no es la primera opción de Erik ten Hag hoy por hoy en la delantera del United. IMAGO

Rasmus no lo ha hecho mal, pues acumula ya 17 goles con la camiseta de los Red Devils, en 48 partidos jugados. Pero su rendimiento es incomparable con lo trascendental que ha sido Ollie Watkins en Aston Villa, quien tan sólo en la Premier League pasada consiguió 19 goles y 13 asistencias, para un total de 32 contribuciones de gol. A eso hay que sumarle sus ocho goles en 12 partidos entre clasificación y fase principal de la UEFA Conference League.

La elección del Manchester United estuvo enfocada en los proyectos de jugadores que en ese entonces representaban uno y otro. Los siete años de diferencia entre Watkins, de 27 por aquel entonces, y el joven Hojlund de apenas 20 años, fue determinante. Habrá que esperar y ver si, a largo plazo, el United tuvo razón en su elección.