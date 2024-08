No solo Atalanta y Juventus: el multimillonario club de Premier League que quiere a Nicolás González

A pesar de que no convirtió goles durante la última edición de la Copa América, tuvo notables ingresos para ayudar a que la Selección Argentina se consagrara bicampeona. Y hay que sumarle que su actuación en Fiorentina, durante la temporada 2023-2024, fue de las mejores que tuvo en su carrera. Por eso mismo, Nicolás González apareció en el radar de Atalanta y Juventus.

No será sencillo que el ex Argentinos Juniors emigre hacia la Vecchia Signora, ya que desde el elenco de Firenze lo ven como una traición, al menos sus fanáticos, dado a que consideran que los de Turín son el equipo más odiado de toda Italia y no les gusta que sus jugadores se marchen allí, tal como ocurrió con Federico Chiesa y Dušan Vlahović. Más allá de ello, apareció un equipo de la Premier League con una amplia billetera que está dispuesto a quedarse con el extremo de 26 años: Newcastle United.

Durante las últimas horas, el periodista Marcos Durán aseguró en Relevo que además de las Urracas hay otro conjunto inglés que quiere meterse en la pelea, pero aún no develó cuál es. Por el momento, los contactos fueron informales y con los agentes del delantero argentino, pero no con Rocco Comisso, dueño de Fiorentina, ni con su director deportivo, Daniele Pradè.

La fuente citada también reveló que Comisso y Pradè estudian la situación, debido a que los tifosis del elenco de la Toscana si pueden evitar su salida hacia Juventus, que está dispuesta a realizar una propuesta económica importante, lo harán. Se vienen arduas negociaciones para que se defina el futuro del oriundo de Belén de Escobar, que aún se mantiene bajo la dirección técnica de Raffaele Palladino.

Nicolás González podría irse de Fiorentina.

Los números de Nico González en Fiorentina

En sus tres temporada en el equipo Viola, el argentino afrontó un total de 125 encuentros en los que marcó 38 goles y repartió 19 asistencias. La última campaña fue la más goleadora de su carrera, con 16 gritos en 44 partidos.

La cotización de Nicolás González en Fiorentina

Según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, la cotización actual de Nicolás González es de 35 millones de euros.