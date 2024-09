Un ex arquero de la Premier League cuestionó la ideología futbolística del entrenador del Manchester City.

"Pep Guardiola arruinó el fútbol, enseñó a todo el mundo que pueden jugar un juego de posesión, y no pueden"

Pep Guardiola es uno de los entrenadores más laureados de la historia por sus trabajos en Barcelona, Bayern Múnich y, actualmente, Manchester City. Sin embargo, hay quienes cuestionan su filosofía de juego. De hecho, varias personalidades del fútbol mundial han dicho que el DT de Santpedor cambió el fútbol para mal. Ahora, el ex arquero del Manchester United y el Everton, Tim Howard, se sumó a esta tendencia.

A lo largo de los últimos años, hubo varios críticos de la forma de jugar que tiene Pep Guardiola. Bastian Schweinsteiger cuestionó a quien fue su entrenador en Bayern Múnich en una entrevista con talkSPORT por la decadencia del fútbol alemán. “Cuando llegó, todos pensaban que teníamos que jugar el fútbol enfocado en pases cortos, pero lo cierto es que perdimos nuestros valores“, llegó a decir.

Un ex delantero y entrenador argentino, Esteban ‘Bichi’ Fuertes, llegó a decir que “Guardiola destruyó el fútbol“. “Todos quieren copiar lo que hace. Los técnicos se tienen que dar cuenta que no tienen los jugadores para hacer lo que él hace. No se puede salir jugando todo el tiempo”, llegó a decir en ESPN.

En esa misma línea que el ex River apareció Tim Howard, ex arquero de la selección de Estados Unidos, pero conocido por su paso por el Manchester United y el Everton de la Premier League. Para él, el entrenador del Manchester City también “arruinó” el fútbol.

Tim Howard: “Pep Guardiola arruinó el fútbol”

Howard estuvo en una charla con el inglés Jamie Carragher en el podcast The Overlap US en donde hablaron sobre la asunción de Mauricio Pochettino a la selección de los Estados Unidos. Aunque, para ello, el ex arquero de este seleccionado lo comparó con la filosofía de Pep Guardiola.

Tim Howard, ex arquero de la selección estadounidense (IMAGO / Pro Sports Images).

“Creo que lo que ha ocurrido es que, en todos los sentidos, Pep Guardiola arruinó el fútbol. Pep Guardiola enseñó a todo el mundo que pueden jugar un fútbol de posesión, y no pueden. No todo el mundo puede hacerlo, solo tres equipos en el mundo pueden hacerlo realmente bien“, empezó diciendo Howard.

Y así siguió para compararlo con Pochettino: “Pienso que tienes que ser resolutivo a veces, y cuando miras sus mejores equipos, creo que fueron sus equipos del Tottenham, eran dos líneas de cuatro y dos delanteros, y cuando hacían quiebres atacaban con cuatro jugadores y eso les permitía jugar más libres, y finalmente eran muy sólidos en defensa o al menos eso intentaban. Así que pienso que si comienza a inculcar eso un poco, esa eficacia defensiva, Estados Unidos tiene suficientes jugadores en las zonas ofensivas para generar peligro“.

Pep Guardiola: “Quieren borrarnos de la faz de la tierra”

Por su parte, Pep Guardiola hace caso omiso a este tipo de críticas, ya que tiene otras preocupaciones. Es que Manchester City está en la mira por los 115 cargos en contra que tiene de parte de la Premier League por infracciones a las reglas del Fair Play Financiero. El juicio se está llevando a cabo en estos momentos en Londres.

Al respecto, el entrenador de los ‘Citizens’ apuntó contra el juicio. “Lamento decir que siempre quiero defender a mi club, especialmente en estos tiempos modernos. Es como si nadie esperara que no solo descendiéramos, sino que quieren borrarnos de la faz de la tierra”, aseguró en conferencia de prensa.