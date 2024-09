Manchester City atraviesa por estos momentos el juicio en su contra por los 115 cargos en contra por incumplimientos a las reglas del Fair Play Financiero. Mientras se desarrolla este proceso en el Centro Internacional de Resolución de Disputas (IDRC) de Londres, hay mucha incertidumbre por el futuro del club y también por el del director técnico Pep Guardiola.

A partir de las acusaciones en contra de los ‘Citizens’, en las últimas horas, empezó a crecer el rumor de que sea expulsado no sólo de la Premier League sino también de la Champions y hasta el Mundial de Clubes 2025. Aún no hay una definición al respecto, pero el futuro del club empieza a complicarse.

A esto se le suma lo que puede ocurrir con su entrenador Pep Guardiola, cuyo futuro no está definido, ya que su contrato con Manchester City termina en junio de 2025. Se especula con una posible salida, algo que llegó a insinuar luego de ganar la Premier League 2023-24. “La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme“, dijo.

Pep Guardiola fue consultado sobre la chance de dirigir en Italia

Luego del partido de la Champions League ante Inter de Milán, Pep Guardiola fue consultado por un periodista italiano sobre si se ve en el Calcio en alguna oportunidad a futuro. En este sentido, si bien destacó el hecho de que le gusta Italia, se ve bien aún en Inglaterra.

Pep Guardiola, ante Inter (IMAGO / Propaganda Photo).

“Me encanta Italia, pero disfruto mucho estando aquí. Me encanta el fútbol inglés. Es fantástico. Lo disfruto mucho. Te dejan tranquilo para que puedas seguir con tu trabajo. Eso no pasa en ningún otro sitio. Este es un gran club. Me siento muy bien aquí. Estoy contento de estar aquí“, aseguró el técnico de Santpedor, según informó el Mirror.

Por lo pronto, Pep Guardiola no tiene definido su futuro, aunque se especula con una posible decisión definitiva para fines de este año. Un punto importante para su elección puede estar en el juicio que afronta Manchester City, que podría recibir quita de puntos o directamente expulsión de competencias. Aunque, se espera una sentencia recién para principios de 2025.

¿A qué cargos se enfrenta Manchester City?

En el juicio se determinará si Manchester City incumplió una serie de normas financieras de la Premier League, entre las que se destacan: no proporcionar información precisa y actualizada en el periodo 2009-2018, no brindar informes sobre el pago a jugadores entre 2009 y 2018, incumplir regulaciones de la UEFA y el Fair Play Financiero, infracciones a las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League de 2015 a 2018 y falta de colaboración con las investigaciones de la Premier League desde 2018 hasta los días que corren.

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre el juicio contra el Manchester City?

En una conferencia de prensa, Pep Guardiola se manifestó públicamente respecto al juicio y a los 115 cargos que enfrenta Manchester City. “Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra que es culpable. Empieza pronto y ojalá acabe pronto. Un tribunal independiente decidirá y tengo ganas de que llegue la decisión. Aceptaremos la sentencia“, aseguró.

“Sé que habrá rumores y más sobre la posible sentencia, pero ya veremos. Sé lo que la gente espera por lo que he estado leyendo durante años. No soy abogado. Erling no es un abogado, no. Hay muchos abogados en este país y en España, pero esperaremos y veremos”, apuntó.