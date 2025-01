Por qué no juega Darwin Núñez en Liverpool vs. Nottingham Forest por Premier League

Liverpool y Nottingham Forest protagonizarán el partido estelar de la jornada 21 de la Premier League 2024-25 cuando se enfrenten este martes en el City Ground, encuentro que podría encender la lucha por el campeonato.

Para la cita de turno, Darwin Núñez no formará parte de la escuadra que comanda tácticamente Arne Slot. El uruguayo no solo no estará entre los titulares, sino que tampoco integrará el banco de suplentes tras conocerse la planilla oficial.

Darwin Núñez, baja en Liverpool

El delantero de la Celeste, Darwin Núñez, estará ausente en el duelo entre Liverpool y Nottingham Forest por una suspensión que le aplicó la Premier League al haber alcanzado las cinco amarillas en el último clásico contra el Manchester United.

De todas formas, el charrúa no venía siendo considerado por Arne Slot para el equipo habitualmente titular. Por este motivo, el DT apelará a la presencia de Mohamed Salah. Cody Gakpo y Luis Díaz en el tridente ofensivo.

Formaciones de Liverpool vs. Nottingham Forest

Alineación del Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah. Cody Gakpo y Luis Díaz.

Alineación del Nottingham Forest: Matz Sels, Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams, Ryan Yates, Elliot Anderson, Anthony Elanga, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi, Chris Wood.

