Boca hoy: viaja Ander Herrera, la limpieza de Fernando Gago y más

Faltan horas para el primer partido del Boca de Fernando Gago en el año. El Xeneize ultima detalles de cara al compromiso ante Juventude en San Nicolás, en lo que será el único ensayo antes del comienzo de la competencia oficial. Con varias ausencias, buscará arrancar el 2025 con el pie derecho.

Mientras tanto, comienza la cuenta regresiva para la llegada de Ander Herrera, que se subirá al avión a última hora para llegar por la mañana del miércoles. Además, continúan las negociaciones por Agustín Marchesin y Leandro Paredes. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Boca ofertó por Marchesín

El hombre surgido de Lanús con pasado en la Selección Argentina es el apuntado para que llegue en reemplazo de Sergio Chiquito Romero, quien este lunes se se realizó la operación de limpieza de rodilla que lo tendrá, al menos, por dos meses fuera de las canchas.

Según pudo saber BOLAVIP, Boca realizó una oferta formal a Gremio de Porto Alegre para quedarse con Marchesín, cuyo contrato expira en diciembre de este año y aguardan respuesta. Si bien se desconocen los montos, el hecho de que el jugador presione, su edad y el año que le queda de contrato permiten especular con que se una transferencia de cifras bajas.

Los seis jugadores que no serán tenidos en cuenta y se irán de Boca

Luego de cerrar a los primeros cinco refuerzos y a la espera de más nombres, Fernando Gago comenzó con la depuración del plantel en Boca. Tras analizar al plantel durante las dos primeras semanas en la pretemporada, el entrenador pasó la lista y decidió que no va a tener en cuenta a seis jugadores.

El primero de esta lista, y quizá el más fuerte es el de Jabes Saralegui. El mediocampista de 21 años que fue titular en varias oportunidades con Diego Martínez perdió terreno desde la llegada de Gago, por lo que tendrá que salir en búsqueda de un nuevo equipo. El mismo Martínez está interesado en sumarlo a Cerro Porteño, por lo que podría ir a préstamo. Repasá todos los nombres.

El gesto de los hinchas de Boca que sorprendió a Daniele De Rossi

Una vez más, Daniele De Rossi manifestó su amor por Boca y dejó en claro se sus caminos volverán a cruzarse en un futuro. En diálogo con el podcast We Are The Overlap, el italiano expresó sus ganas de ser del DT del Xeneize y revivió sus vivencias como jugador en 2019.