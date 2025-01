La contradicción de Guardiola con un jugador del Manchester City que seguiría el mismo camino que Julián Álvarez

Manchester City no se caracteriza por ser un equipo que haga mucho ruido en el mercado de pases, salvo algunos casos puntuales. Ahora, si bien está preocupado por cerrar algunos fichajes, tiene el caso de James McAtee, uno de los jugadores que podría salir cedido ante el interés de varios clubes en Europa. Al respecto, Pep Guardiola se contradijo en rueda de prensa.

McAtee es uno de los jóvenes que destaca en el plantel actual y es producto de las juveniles del Manchester City. En la última temporada, estuvo cedido al Sheffield United donde tuvo un buen rendimiento. Si bien tuvo oportunidad de salir nuevamente cedido, el propio Pep Guardiola pidió que se quede.

Así, se quedó en los ‘Citizens’, pero no gozó de los minutos que hubiese esperado. Ni siquiera con la gran cantidad de lesionados que tuvo el multicampeón de la Premier League, el entrenador de Sampedor consideró utilizarlo. Apenas tiene 457 minutos en esta temporada en 11 partidos (sólo fue titular en la Carabao Cup, la FA Cup y en la Community Shield).

Pep Guardiola se contradijo con James McAtee: lo quiso, pero no le da minutos

James McAtee está siendo objetivo de rumores de mercado con múltiples equipos, sobre todo de la Bundesliga. Según algunos medios ingleses, como talkSPORT, Mainz está por delante en la carrera por sobre Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart. En Manchester City, según el periodista Sam Lee, quieren evitar una salida y no han escuchado ofertas de cesión por él.

James McAtee, mediapunta inglés del Manchester City

Pep Guardiola fue consultado por su situación en la última conferencia de prensa. “Me encantaría decir categóricamente que se queda, pero no lo sé. Fui yo el que dijo que si no juega en Sheffield, ¡que venga acá! Yo dije, tal vez una cesión no, ¡quiero a Macca acá!”, afirmó.

Sin embargo, pese a la voluntad de Guardiola de que se quede, los minutos que le ha dado muestran una actitud contradictoria. “No ha jugado muchos minutos hasta ahora, y lo entiendo. Pero yo fui el que dijo que quería a James acá con nosotros. Lo que pasa es que cuando me preguntan todo el tiempo sobre el futuro y no respondo, es porque no lo sé exactamente”, tiró.

Al pedir que se quede, uno pensaría que Guardiola tendría la consideración de utilizarlo más seguido en los partidos, sobre todo ante la gran cantidad de lesiones que sufrió durante esta temporada. Una situación que el propio Pep ya sufrió con un jugador que optó por irse ante la falta de minutos.

James McAtee podría seguir el mismo camino de Julián Álvarez

Cuando Pep Guardiola no le da minutos a un futbolista con mucha proyección ha pagado las consecuencias. El caso más emblemático es de Cole Palmer, hoy figura indiscutida no sólo del Chelsea sino también de toda la Premier League. Su impacto ha llevado a cuestionar al entrenador del Manchester City por no haberle dado más minutos.

Julián Álvarez es otro caso mediático. Es que el ex River decidió emprender un nuevo rumbo en su carrera y buscó mayor protagonismo en el Atlético de Madrid en una transferencia récord de más de 90 millones de euros. Hoy por hoy, si bien Erling Haaland es el centrodelantero titular, Pep extraña la polivalencia, la energía y el sacrificio en la presión que le daba el futbolista argentino.

El caso de James McAtee puede ser similar al de Palmer y Álvarez. Es que Manchester City tendría la intención de no prestar más al futbolista y sólo lo dejaría ir ante una venta tal como paso con los dos casos mencionados. Y si triunfa tal como estos dos, será otro caso para criticar la gestión de Guardiola.

