El portal The Guardian soltó una filosa nota de opinión en la que liquidaron al plantel entero de Manchester United y a Erik ten Hag. Entre los mencionados con nombre y apellido aparece el delantero argentino.

De mal en peor. La temporada pasada del Manchester United entró en las peores del club en todo el siglo XXI y este inicio de campaña comenzó incluso peor. Erik ten Hag no le encuentra el rumbo al equipo y cada vez tiene menos pergaminos para sostenerse en el cargo. Para peor, ante Tottenham, los futbolistas que suelen salvarlo con individualidades, como Alejandro Garnacho o Bruno Fernandes, no tuvieron una buena jornada en lo que resultó la caída por 3 a 0 en Old Trafford de este domingo.

La situación del United parece haber tocado fondo, ya que transcurridas seis fechas en esta Premier League se encuentran en el puesto 12 y han perdido frente a Liverpool y los Spurs por goleada, en una clara muestra de falta de competitividad con los equipos que pelean por el título.

Con este contexto caldeado para los Red Devils, Erik ten Hag aparece como el principal protagonista de las críticas, pero los jugadores no quedan atrás y han sido cuestionados en suelo inglés. De hecho, un prestigioso portal periodístico como el The Guardian se ocupó de liquidar a todo el conjunto que engloba lo futbolístico de Manchester United.

Mediante una nota de opinión firmada por el periodista Jamie Jackson, el diario británico mencionó que este es ” el punto más bajo de la etapa de Erik ten Hag en el Manchester United“, y que se lo nota visiblemente perdido con las cuestiones tácticas previas y durante los partidos, tal como sucedió ante Tottenham.

En sintonía con esto, el jornalista soltó: “El entrenador afirma tener un plan y, según esta demostración, parece que se basa en hacer señas a los rivales para que pasen por encima de una alfombra roja mientras los Spurs arrollaban al United sin descanso“.

Además, añadió nombres propios a la crítica, así como también jugadas puntuales en las que siguió cuestionando al DT a partir de un ejemplo con Alejandro Garnacho y sus intentos indivuduales por generar peligro: “Hacia el final, perdiendo 2-0, un United con diez hombres reaccionó, con Casemiro atacando y Garnacho entrando como un rayo: esto simplemente mostró lo que los pupilos de Ten Hag podrían haber hecho si no hubieran sido una vergüenza para su famosa camiseta“.

En resumidas cuentas, el portal eximió de responsabilidades de la derrota a Garnacho y lo tomó como ejemplo de lo que podía haber hecho el equipo para evitar la goleada en contra, mientras apuntó todos los cañones críticos a Ten Hag. ¿Se aproxima el fin de su ciclo?

Lisandro Martínez fue capitán del Manchester United por primera vez

Bruno Fernandes, capitán del United, salió expulsado por una polémica roja directa en el primer tiempo y tuvo que salir del campo de juego de manera prematura. Al marcharse, tuvo que ceder la cinta de capitán y entre todos los presentes en el equipo se la dio a Lisandro Martínez, siendo uno de los jugadores con más experiencia y tiempo entre los titulares. Además, es considerado un líder dentro del plantel, por lo que optó por dejarla la capitanía al ex Ajax.

El portugués recibió una sanción de 3 fechas, por lo que posiblemente Martínez sea el capitán del Manchester United durante el próximo mes.

¿Cuál es el problema de Manchester United para Erik ten Hag?

Sin posibilidad de evasivas al ser consultado directamente sobre cuál creía que era el problema de Manchester United, Erik ten Hag -días antes de la derrota con Tottenham- dejó expuestos a aquellos futbolistas del plantel que tienen mayor responsabilidad en la parte ofensiva.

“Necesitamos marcar más goles. Ese es el problema. La clave es marcar más goles como equipo. Tenemos jugadores en todo el plantel que tienen la capacidad de anotar. Eso está claro”, señaló el entrenador neerlandés.

Que Erik ten Hag haya identificado la falta de gol como el gran problema del equipo en lo que va de la temporada, sin duda expone a los delanteros del equipo. Pero también marca una contradicción entre las palabras y las decisiones del entrenador que bien puede ejemplificarse en el papel que ha desempeñado Alejandro Garnacho hasta el momento. De todas formas, en los 9 partidos disputados, el argentino anotó 4 goles y dio 3 asistencias, siendo el máximo goleador y asistidor del equipo en lo que va de la temporada.