La Selección Argentina debutó en el Mundial de Qatar con una inesperada derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1. Sin embargo, pese a haber perdido el primer partido mundialista, la Albiceleste sigue dependiendo de sí misma y esto se debe a que los otros dos conjuntos del Grupo C, Polonia y México, empataron sin goles en su encuentro en donde Robert Lewandowski falló un penal al ser atajado por el ya histórico arquero mexicano Guillermo Ochoa.

El "Memo", con 5 Mundiales al hombro (dos de ellos sin disputar partidos) y 37 años es el referente máximo del plantel de Gerardo Martino e incluso es el portador de la cinta de capitán. En el debut del Tri en Qatar 2022, Ochoa salvó el arco propio no solo con el penal atajado, sino que fue la gran figura del encuentro con varios guantazos claves ante los ataques polacos.

Antes de enfrentarse con Argentina, el arquero que defiende los colores del América además de la Selección de México habló al respecto en una entrevista hecha mediante Instagram y fue bien clarito: "Messi tiene esa magia, puede no hacer nada y de un minuto a otro resolver y anotarte un gol. Va a ser un reto bonito y difícil. Estamos listos para competir y para dar la cara. A Arabia, no hay que menospreciarlos, llenarán estadios y serán locales".

Además de seguir con el análisis, Memo fue contundente con una advertencia para Messi y para la Selección Argentina en sí: “No me gusta a mí el, ‘oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’ o el, ‘quiero evitar a esta selección porque es muy complicada. No, yo creo que, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles".



Por último, fue sincero al cerrar, en donde también dejó un elogio para Leo a días del cruce entre ambas selecciones: "Que va a ser muy complicado, pues sí, va a ser, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia en el mundo, Messi, si no es que el mejor".

