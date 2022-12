Aún continúa la polémica que se generó en medio del partido entre Argentina y Países Bajos, donde los comandados por Lionel Scaloni accedieron a la semifinal del Mundial de Qatar a través de los penales y ahora deberán enfrentarse ante Croacia, el martes a las 16 horas.

En medio de lo que fue el duelo frente a los neerlandeses, en más de una ocasión se generó una trifulca entre los futbolistas. Incluso, lo que ocurrió en el campo de juego, se trasladó hacia el vestuario, donde Sergio Agüero se encontraba junto a sus ex compañeros, con quienes quería celebrar la clasificación.

Wout Weghorst, a quien Lionel Messi llamó "bobo", fue quien tuvo un roce con el Kun, Dibu Martínez y Lautaro Martínez en el camino hacia los camarines. "En realidad, estaba ahí y le empezó a decir 'eh Messi, eh Messi', y ahí fue cuando Leo le dijo eso", admitió el ex delantero de la Selección Argentina al referirse a los motivos que llevaron a la Pulga a llamarlo despectivamente al atacante neerlandés. Y Agüero añadió que el 19 de Países Bajos quería generar una nueva pelea con los argentinos.

"Le decía come here (ven aquí, en español)", resaltó el ex Manchester City, que al momento de involucrarse en la pelea, admitió hablarle de mala manera a Weghorst: "Ahí salté yo y le dije ya está, cerrá el orto. Para qué le hablás, si sabés que estaba el tema caliente. No le hablés a Messi", confesó en ESPN. Y completó: "Ahí me dio la mano y le dije good luck (buena suerte, en español)".