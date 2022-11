Después de ganar el primer partido del grupo, una figura de Bélgica dijo que "no tienen chances de ganar el Mundil". ¡Insólito!

El crack mundial que no confía en su equipo para levantar la Copa en Qatar: "Somos demasiado viejos"

Ganar un Mundial es el gran objetivo de todo futbolista. Saber cuánto pesa la Copa del Mundo y poder dar la vuelta con la bandera de tu país suena muy tentador, aunque algunos prefieren ser más racionales. Como Kevin De Bruyne, quien sorprendió a todos con sus dichos en The Guardian.

A pesar de que Bélgica comenzó con el pie derecho ganándole 1-0 a Canadá, el volante que dirige Pep Guardiola en el Manchester City no aceptó el premio de figura y fue durísimo con sus compañeros. ¡Insólito!

De Bruyne no confía en su equipo para levantar la Copa en Qatar: "Somos demasiado viejos"

En una entrevista con The Guardian post debut ganador en Qatar, De Bruyne cometió un sincericidio: "No hay posibilidad, somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos buen equipo, pero está envejeciendo. Hay buenos jugadores nuevos, pero no están al nivel de otros en 2018".

Cabe destacar que ya había dejado polémica lo que dijo el Colo en rueda de prensa: "En Bélgica no puedo jugar como lo hago en el City. El City es un equipo en el que llevamos siete años jugando juntos y los jugadores se compran según una determinada filosofía. En la selección, hay que adaptarse a los jugadores que tienes. ¿Eso me frustra? Sí, pero debería mostrarlo menos. Pero me esfuerzo por alcanzar la perfección".

Aquel día también dijo: "He estado pensando en mí mismo. ¿Cómo puedo manejarlo mejor? Pero todo el mundo sabe que es una forma de hacer que el equipo juegue mejor. Entonces no se trata de mí, sino del equipo. Pero tengo que aprender a reaccionar mejor; es algo en lo que tengo que trabajar como persona”.