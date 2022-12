El jugador de Australia que le bajó el precio a los octavos vs. Argentina: “Messi es humano"

Australia consiguió una clasificación histórica. En un grupo complejo con el último campeón del Mundo y Dinamarca, que llegaba como candidato, los comandados por Graham Arnold se metieron en octavos en la última fecha y sorprendieron a todos. Ahora, ante Argentina, no se achican.

Ganándole a Dinamarca en un duelo que parecía imposible, los australianos hicieron historia y se metieron entre los mejores 16 del Mundial. Post clasificación, el defensor Milos Degenek habló con la prensa y no le esquivó a la Argentina. ¡Se tienen muchísima fe!

Milos Degenek le bajó el precio a los Octavos vs. Argentina: “Messi es humano"

"Ahora que sabemos que jugamos contra Argentina, va a ser un partido difícil", comenzó Degenek. Pero no se achicó: "Somos 11 contra 11. No hay 11 Messis, hay uno". Luego, se refirió en especial a La Pulga, a quien llenó de elogios pero no separó de los mortales.

"Siempre amé a Messi, y creo que es el mejor que jamás haya jugado este deporte", dijo el australiano a la hora de analizar al 10. Y le bajó un poco el precio: "No es un honor jugar contra él porque es solo un humano, como todos lo somos".