Para la final ante Francia, uno de los 26 futbolistas de la Scaloneta hizo un cambio de look que llamó la atención en la previa.

El sorpresivo cambio de look de un jugador de la Selección para la final del Mundial

Argentina se encuentra en una nueva final de un Mundial en Qatar 2022 ante Francia y no solo el nerviosismo, sino que también la manija y la concentración es total. Para los jugadores, los hinchas, el cuerpo técnico y todo el mundo.

Al margen de esto, también la instancia definitiva de una Copa del Mundo implica un evento en el que todos quieren lucirse tanto dentro como afuera de la cancha, y es por eso que, para distender un poco en la previa de semejante partido, y como es costumbre, muchos futbolsitas pasaron por la peluquería para hacerse un corte de pelo o un cambio de look.

Sin embargo, entre todos los estilos de los jugadores de la Selección, destacó nuevamente Papu Gómez. El volante creativo que no estará en el once inicial en la final una vez más sorprendió con su look, ya que hace solo días innovó en plena Copa del Mundo con un rapado emulando el corte de David Beckham en Real Madrid. Ahora, para el último partido de Qatar 2022, el Papu le sumó algo más a su estilo.

En concreto, el mediocampista del Sevilla se tiñó el pelo de un color anaranjado y se lo vio en el precalentamiento por primera vez, algo que sin dudas llamó la atención ya que fue el único que hizo una variante tan marcada en su look antes de la final. Y si bien algún cabulero podría decir que no conviene hacer un cambio así en la previa de una final, al haberlo hecho ya durante el Mundial, quedó demostrado que no influirá.

+ ¿Tendrá minutos en la final el Papu?

Si bien no estará desde el arranque, a diferencia del partido con Croacia sí integrará el banco, ya que pese a la lesión que viene arrastrando desde los octavos con Australia -un esguince de tobillo- Scaloni optó por sumarlo a los suplentes, aunque parece poco probable que pueda sumar minutos ante Francia.