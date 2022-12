Fue, lo inentó, nunca bajó los brazos y un día lo consiguió. Finalmente, después de pelearla muchísimo, Lionel Messi puede decir que es campeón del Mundo. Todos en el deporte lo celebraron y en Omán un miembro del Parlamento ¡hasta sueñan con quedarse con un recuerdo más allá de las filmaciones! ¿Está en venta, Leo?

Los botines, la camiseta, el short, las medias. Tantos objetos con valores exorbitantes le quedaron a La Pulga tras la final con Francia... Pero increíblemente desde Omán le llegó una oferta tremenda por una pieza a la que pocos coleccionistas le prestaron atención. ¿La venderá el 10?

Messi recibió una oferta millonaria por el bisht que le puso el Emir en el festejo de Qatar 2022

"Mi amigo Messi... Prince @TamimBinHamad (Emir de Qatar) me deslumbró al hacerte vestir el bisht, símbolo de magnanimidad y sabiduría. Te ofrezco un millón de dólares para que me des eso", fue frontal vía Twitter Ahmed S. Albarwani, miembro del Comité de Derechos Humanos de Omán.

Entre los árabes no causó mucho agrado su propuesta, ya que varios consideran que se trata de un "regalo moral que no tiene precio". Además, tampoco un millón de dólares va a volver loco a un Lionel Messi que cobra cifras similares por un posteo en las redes sociales. Aún no hay respuesta del argentino.