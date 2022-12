Después del enojo de Canelo Álvarez, en México no logran cerrar la herida y buscan declarar "persona no grata" a Lionel Messi.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre", amenazó Canelo Álvarez en las redes sociales después de que México pierda con Argentina. Y aunque luego el boxeador se retractó al darse cuenta que había visto mal las imágenes, en sus tierras continúan dolidos y buscan declarar "persona no grata" a Lionel Messi.

Según comentarion varios medios mexicanos, María Clemente, diputada representante de Morena, lanzó una propuesta insólita que provocó mucho revuelo en las redes sociales de Argentina. ¿Quiere declarar "persona no grata" al 10 de la Selección que dirige Lionel Scaloni por un simple malentendido?

La herida no cierra: en México buscan declarar "persona no grata" a Messi

Mediante un escrito, la diputada trans lanzó: "La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita la declaración correspondiente a fin de declarar como persona non grata dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano de nacional argentina y española Lionel Andrés Messi Cuccittini". Y sus explicaciones posteriores apuntan al mismo video que reclamó Canelo...

"En el video grabado en vestidores se pudo apreciar a los seleccionados argentinos festejando el triunfo obtenido derivado de la disputa deportiva, en el cual fue visible la presencia de una camiseta correspondiente al uniforme de un jugador mexicano en el piso, misma que se encontraba siendo pisada, para después ser pateada con desprecio, por Lionel Messi", escribió María Clemente. Claro que en las redes ya es furor...

