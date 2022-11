No se lo quiso perder: la increíble foto que une a Messi con Cristiano Ronaldo en su festejo

Portugal y Ghana dieron sus primeros pasos en la Copa Mundial de la FIFA durante un entretenido partido que finalizó con un 3-2 para el infarto y en el cual Cristiano Ronaldo volvió a dejar una huella en el fútbol ya que se convirtió en el primer futbolista en convertir en cinco mundiales distintos.

Una marca tan importante para la historia que se llevó todas las miradas del Stadium 974 durante su festejo, inclusive la de su máximo competidor, Lionel Messi. Pero a no pensar cualquier cosa, que el 10 de la Argentina no estuvo presente durante el juego, al menos no físicamente.

En medio de las declaraciones de Cristiano sobre su relación con Lionel Messi, las primeras que confirman la buena onda entre el argentino y el luso, Ronaldo festejó su gol ante Ghana delante de una bandera en la que no solo aparecía el escudo de Banfield sino también el argentino con una sonrisa gigante.

Para colmo, y como si estuviese planeado, la imagen que ya da la vuelta al mundo muestra el momento exacto en donde los ojos del Messi pintado en la bandera miran directamente al rostro de un Cristiano Ronaldo muy contento por el hito. Una postal realmente espectacular que Qatar dejará para el recuerdo.