Argentina y Países Bajos jugarán uno de los partidos más apasionantes de los cuartos de final del Mundial este viernes y la previa comienza a calentarse. Y sí, a los dichos de Louis van Gaal, se le sumó el arquero Andries Noppert con una frase picante que involucra a Lionel Messi. ¡Ya se juega!

"Tenemos una cuenta pendiente con Argentina por lo que pasó hace dos Mundiales. Todavía tenemos una factura que pagar. No me gusta recordarlo, porque pensé que ganaríamos... Messi es el jugador más peligroso, el que crea más ocasiones y las hace él mismo, pero por otro lado no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón”, dijo el DT y uno de los arqueros de Países Bajos se encolumnó detrás de él.

Noppert, arquero de Países Bajos, y una frase picante antes de los cuartos de final vs. Argentina: "Messi..."

Andries Noppert, el gigante de 2,03 metros, confesó no estar nervioso por enfrentar a Messi y hasta imaginó un posible penal. "Puede fallar, lo vimos al comienzo de este torneo. Siempre usa la misma pierna para patear como cualquier ser humano. Seguramente que es bueno, pero yo también puedo atajarle un penal", dijo confiado.

Y no se quedó allí elogiando al DT: "Solo hay un seleccionador que podía haber pensado en mí para el Mundial y ese es nuestro actual seleccionador. Estoy orgulloso y feliz de estar aquí. Tengo que seguir trabajando. Eso es lo más importante".