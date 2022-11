Paredes vs Enzo Fernández: ¿Qué le puede aportar cada uno a la Selección para enfrentar a Polonia?

La Selección Argentina ultima detalles para enfrentar a su par de Polonia en el último duelo de la fase de grupos de Qatar 2022. Para la Albiceleste será una nueva final como lo fue ante México, ya que depende de sí misma para clasificar a octavos de final e incluso como puntera de la zona, algo que aliviaría en cuanto a los nombres de peso toda la trayectoria de eliminatoria directa del Mundial.

Para este partido importantísimo para el seleccionado pensando en la continuidad en la Copa del Mundo, Lionel Scaloni tiene casi definido el XI que saldrá a la cancha desde el inicio, en donde planea tres cambios respecto al encuentro frente a México. Para más desequilibrio por la banda derecha desde la defensa, Nahuel Molina suplantaría a Gonzalo Montiel, mientras que en la zona central de la defensiva, Cristian Romero volvería al once inicial en lugar de Lisandro Martínez, quien pese a su superlativo rendimiento, su escasa altura en relación a los delanteros polacos lo harían perder terreno sobre Cuti.

El cambio restante, para un mayor dinamismo, sería quitar de los inicialistas a Guido Rodríguez para incluir un volante central más de juego que acompañe a Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. Allí prevalece la única duda, que sería entre contar de entrada con Leandro Paredes o con Enzo Fernández. Perfiles similares, pero a la vez muy distintos. ¿Qué le puede aportar cada uno al juego argentino ante Polonia?

Por el lado de Paredes, primero y principal la experiencia. Es una fija para Scaloni y resulta extraño no verlo en el campo de juego. Se entiende de memoria con Rodrigo De Paul y con Leo Messi y ofrece una salida prolija desde abajo al meterse entre los centrales para dar un primer toque hacia adelante. No se lo vio al 100% ante Arabia y frente a México no tuvo minutos. Ahora, es duda para cruzarse con Polonia. Conoce al arquero polaco (Wojciech Szczęsny) por formar parte ambos de la Juventus, por lo que su pegada de larga distancia podría ser un factor sorpresa con una defensa tan cerrada como la que propondrán desde el conjunto europeo.

Enzo es pura desfachatez y pese a su inexperiencia en la Selección (solo cinco partidos jugados), parece que integra el seleccionado albiceleste hace años. Debutó en el Mundial ante Arabia y le cambió la cara al equipo jugando como interno. Frente a México sí lo hizo de volante de contención y fue el titiritero del seleccionado, manejando los hilos y hasta marcando un gol al pisar el área. Con él allí, Argentina se adelanta y gana más juego en la zona ofensiva.

Será decisión de Scaloni. Lo cierto, es que ambos aportan lo suyo en la posición y han estado a la altura cuando les tocó jugar. ¿Con quién te quedás?

