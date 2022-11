Si hay algo espectacular que tiene el fútbol y que lo hace tan popular es la unión que genera en todas partes del mundo. Sin importar la cultura del país, el deporte rey crea lazos que se repiten constantemente. Uno de estos, por ejemplo, pueden ser las cábalas como herramienta para llegar al éxito.

Estando tan cerca y siendo tan similares, no sería nada extraño que los brasileños intenten perjudicar a la Selección Argentina, su clásico rival, a solo unos días del comienzo de Qatar 2022. Uno de los motivos que podrían haber llevado a una de las figuras del conjunto verdeamarelo a declarar como lo hizo.

En la previa del debut ante Serbia, el cual se puede chequear en el fixture del Mundial de Qatar 2022, Danilo Luiz da Silva habló de sus candidatos para el Mundial y curiosamente propuso al equipo de Scaloni: "Francia y Argentina, sin duda, son dos equipos muy fuertes que seguramente llegarán lejos", confesó durante una conferencia de prensa.

Sin embargo, pareciera que el ex Real Madrid no suele guiarse por cuestiones de mufa o no ya que también habló de su selección y aceptó el peso que lleva su camiseta: "Aceptamos la responsabilidad y somos conscientes de los nombres que tenemos. Es innegable que estamos entre los favoritos".

La competencia de Danilo con Dani Alves en Qatar

Finalmente, uno de los jugadores que más creció dentro de la consideración de Tité hizo referencia a su competencia con Dani Alves en el puesto: "En términos de liderazgo, es un ejemplo. Busca mejorar, adaptarse para encontrar su mejor forma posible y poder jugar la Copa del Mundo. Carácter siempre alegre, no se relaja entrenando, va al cien por cien".