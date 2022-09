River, sin mostrar un gran juego y sin ser ampliamente superior a su rival, venció por la mínima a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro gracias al gol de Emanuel Mammana. De esta forma, con esta victoria, el Millonario dejó atrás una mala semana en donde hubo dos derrotas al hilo, siendo una de ellas ni más ni menos que en un Superclásico. En paralelo, más novedadades acontecieron en el club de Núñez. Enterate de todo acá.

La victoria ante San Lorenzo

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo volvió a la victoria tras las dos derrotas ante Boca y Banfield, esta vez por la mínima y gracias a un gol de Emanuel Mammana que llegó luego de una sucesión de rebotes en el área del conjunto local. Pese al resultado positivo, River no jugó bien y no pudo hacerse dueño del partido en largos tramos del mismo, como suele ocurrir en relación a la idea de juego del entrenador millonario, a quien se lo notó con fastidio en el banco de suplentes.

Incluso, en los minutos finales del clásico, San Lorenzo se acercó a empatar el cotejo, ya que Andrés Herrera -quien jugaba ante su ex equipo- se fue expulsado por doble amarilla y con la superioridad númerica de futbolistas en el campo, los de Insúa fueron al frente pero no pudieron concretar el gol, algo que en realidad sí sucedió sobre el final pero con posición adelantada mediante, lo que anuló la paridad que había llegado en los pies de Nicolás Blandi.

Así, River quedó momentáneamente a cuatro puntos de la cima, aunque aún deben jugar sus encuentros Boca, Gimnasia, Huracán y Atlético Tucumán. Con 32 unidades, el Millonario sigue con chances de pelear por el título, pero más que nunca, depende de otros resultados, así como también de una mejora en el rendimiento del equipo.

Le dijo de todo: Enzo Pérez explotó contra Andrés Herrera

El capitán del Millonario, sabiendo de la importancia que tenía sostener la ventaja en el partido generada por el gol de Emanuel Mammana, se lamentó de manera muy notoria la expulsión de Andrés Herrera, quien cometió una infracción innecesaria que le costó la segunda tarjeta amarilla y por consecuencia, su temprana partida a las duchas.

Esto le generó enojo al mendocino, quien en la situación límite y de presión del partido, soltó un insulto dirigido para su compañero. Lógicamente, todo terminó en esa situación caliente por el contexto de lo sucedido, ya que tras la finalización del clásico, todos los jugadores de River se mostraron juntos en el campo de juego del Bajo Flores en un notorio gesto de unión.

Lo curioso, y a la vez negativo para River, es que para la próxima fecha ante Talleres, Gallardo no podrá contar con ninguno de los dos futbolistas, ya que Herrera fue expulsado y Enzo Pérez llegó a la quinta amarilla, por lo que deberá cumplir una jornada de suspensión. Mirá el video acá.

El gesto de Borja a los hinchas de San Lorenzo tras la victoria de River

Desde la tribuna del Nuevo Gasómetro que se encuentra encima del túnel, un plateista de San Lorenzo le arrojó una botella de plástico al delantero de River, la cual con reflejos pudo esquivar rápidamente.

Esto generó que Borja le responda a su manera al hincha azulgrana, ya que antes de desaparecer de camino al vestuario, el cafetero gesticuló fuertemente festejando la victoria en la cara del fanático del Ciclón que le tiró el proyectil plástico y de toda la tribuna en sí. Esto fue captado en video, el cual te dejamos acá debajo. Mirá...

La contundente frase sobre el futuro de Luis Suárez

No quedan dudas que Luis Suárez fue, en el último mercado de pases, una de las novelas más largas en el fútbol sudamericano y europeo. Es que un futbolista de su jerarquía tenía el pase en su poder y se había mostrado dispuesto a ser parte de un equipo que realmente lo quiera y que le dé rodaje de cara al Mundial, para así llegar a Qatar 2022 de manera óptima.

Tras varios intereses no fructíferos desde el viejo continente, emergió River como una alternativa con mucho sustento ya que la oferta realmente existió de parte del Millonario y el futbolista había expresado sus intenciones de venir a Argentina para ser dirigido por Marcelo Gallardo, pero esta posibilidad se cayó cuando el club de Núñez quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez.

Luego de esta imposibilidad, y declaraciones propias del jugador donde manifestó que regresaría a Nacional de Montevideo, se inició una campaña masiva en redes sociales que desembocó en que el "Pistolero" se ponga nuevamente la pilcha del "Bolso" en un campo de juego.

Allí, Suárez ya disputó 11 partidos y convirtió 4 goles, pero este domingo, el Presidente del club de la capital uruguaya, José Puentes, no dio esperanzas a los hinchas de Nacional al confirmar que el ex Barcelona y Liverpool solamente cumplirá con su contrato firmado en julio, por lo que en diciembre del 2022 será nuevamente agente libre.

"Termina el campeonato y Suárez se va de Nacional. No voy a generar falsas expectativas", fue el textual que expresó Puentes en diálogo con "Punto Penal". De esta forma, se confirmó que a partir del 2023, "Lucho" una vez más tendrá el pase en su poder y podrá definir él mismo donde seguir o incluso terminar su carrera. Con 35 años y casi 36 para esa época donde quedará libre, las puertas en Europa no parecerían estar tan fáciles, por lo que podría ser River una opción viable en su futuro. ¿Tiene el Millonario material para ilusionarse con el Pistolero a partir del 2023?

Problemática con el contrato de De La Cruz

El uruguayo tiene contrato con River hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que si no renueva se irá con el pase en su poder. Pero es algo que el charrúa no quiere. Los dirigentes del Millo están dispuestos a adquirir un porcentaje mayor del que tienen por De la Cruz, ya que a Liverpool de Uruguay solamente le compraron el 30%. Y ahora, para obtener mayores dividendos a la hora de transferirlo, le hicieron una oferta a los de Montevideo. Sin embargo, hubo inconvenientes.

Después de que Jorge Brito y compañía mantuvieran el diálogo con los directivos de Liverpool para adquirir un porcentaje mayor del mediocampista, el periodista César Luis Merlo aseveró que el dinero que quiso desembolsar River fue insuficiente para los uruguayos. Por ese mismo motivo, todavía no se firmó la renovación de Nicolás De la Cruz. ¿Lo podrán solucionar antes de fin de año?

¿Vuelve Nacho Fernández? Lo que hay detrás del rumor

En las redes sociales circula un rumor que no solo ilusiona sino que también enloquece a todos los hinchas del Millonario que piensan en el equipo que se viene para la temporada 2023. Sumado a grandes nombres que ya andan en la órbita de River para el mercado de pases de enero como Nicolás Otamendi o Roberto Pereyra, se conoció que la dirigencia del Millonario se habría puesto en contacto con uno de los grandes baluartes de la era Gallardo para vuelva a ponerse la banda roja en el pecho.

Fuera del club desde el 2020, algunas cuestiones extra futbolísticas podrían depositar nuevamente a Ignacio Fernández en el Millonario y los hinchas ya sueñan con volver a disfrutar a Nacho en el Estadio Monumental. Un refuerzo que le vendría muy bien al equipo de Marcelo Gallardo y sus problemas creativos.

Según el rumor que varios medios locales y brasileños han publicado durante las últimas horas, la deuda que aún mantiene Atlético Mineiro con River podría ser la llave para concretar la vuelta del volante. Vale destacar que, recientemente, la FIFA falló a favor del equipo argentino ante la falta del pago.

Esto, sumado a que Fernández ya declaró hace un tiempo que su idea era tener un segundo ciclo en River antes de volver a Gimnasia para retirarse, habrían sido los condimentos necesarios para que la dirigencia de Jorge Brito comience las gestiones con el jugador.

Elogios de Gallardo a Esequiel Barco

El ex Independiente no estaba rindiendo cuando le tocaba ser titular, y muchos lo ponían en duda. Pero el DT le dio confianza, comenzó a colocarlo desde el banco, recuperó el nivel que supo tener en el Rojo, y enorgulleció al nacido en Merlo. "A Barco le falta entender que tiene que tener mejores decisiones. Está en proceso, es un chico joven que se fue joven y tal vez no creció como debería haber crecido. ¿Sabés lo que tiene? La pide siempre, tiene personalidad, tiene coraje", aseveró en conferencia de prensa.

Marcelo Gallardo no pudo dejar de lado su 'enamoramiento futbolístico' para con Barco, y fue categórico con el santafesino de 23 años: "Quiero que él sea mejor futbolista. Lo bueno que tiene es que nunca se esconde", confesó.