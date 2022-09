Después de la aplastante victoria ante Defensa y Justicia, en River seguramente desearían que el Superclásico ante Boca fuera hoy mismo. Sin embargo, aún restan 10 días para el duelo en La Bombonera y el encargado de mantener la calma es Marcelo Gallardo.

La cuenta regresiva ya empezó y es imposible que desde afuera no piensen en Boca. Por eso, ante la ansiosa pregunta de un periodista, el Muñeco fue tajante: "¿Vos querés que yo me adelante? No, no me puedo adelantar, sería una imprudencia mía y una falta de respeto al rival que vamos a tener el domingo".

Luego, al DT le preguntaron si pensaba guardar futbolistas para este fin de semana pensando en el 11 de septiembre: "No lo sé, voy a ver cómo se van recuperando mañana. Siempre hago lo mismo. El sábado decidiré qué equipo voy a poner. Va a ser el mejor posible, en lo físico y futbolístico, para ganar el partido que tenemos contra Barracas Central en nuestra cancha, que no va a ser fácil, porque siempre se nos hace difícil".

"Necesitamos los tres puntos para ir posicionándonos en el campeonato. Después tenemos una semana para pensar en el próximo", cerró Gallardo. Si River quiere ser campeón deberá sumar en todo lo que le queda, y su entrenador lo tiene más que claro.