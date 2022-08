Después de no haber podido llevarse los 3 puntos como visitante ante Arsenal, River buscará volver a hacer valer la localía recibiendo a Central Córdoba. El Millonario sabe que debe ganar para no perderle más pisada a Atlético Tucumán, a quien no pudo descontarle unidades en la última jornada.

Está claro que a Marcelo Gallardo no le gustó lo que vio en Sarandí. Tal es así que metió 2 cambios en el entretiempo, aunque tampoco lograron cambiar el desarrollo del juego. Pensando en el domingo, se perfilan variantes en todas las líneas.

Después de la sorpresiva titularidad de Andrés Herrera, todo indica que Elías Gómez regresará al lateral izquierdo y Milton Casco pasará a la derecha. Además, Bruno Zuculini sería titular en lugar de Enzo Pérez, quien se fue reemplazado muy temprano el pasado miércoles. Por otro lado, no se descarta que Esequiel Barco vuelva al XI inicial reemplazando a Juanfer Quintero.

El posible XI de River

Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Bruno Zuculini; Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino; Pablo Solari, Lucas Beltrán y Esequiel Barco.