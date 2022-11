"No sé si me quedaré en Flamengo, si me iré a otro equipo. Pero Dios sabe todas las cosas”. Con esa frase, Rodinei manifestó que su futuro aún está lejos de ser claro, ya que al margen de ser una pieza clave del Mengao que fue campeón de la Copa Libertadores 2022, así como también en 2019, todavía no renovó su contrato con el club de Río de Janeiro -el cual vence en diciembre de este año- y expresó sus intenciones de probar nuevos destinos.

Y si bien clubes como Atlético Mineiro y Botafogo le acercaron ofertas, el sueño del lateral derecho, con 30 años, es jugar en River. Hace semanas que se reveló el bombazo de parte del entorno del carrilero y desde el Millonario cuentan con esa valiosa información pensando en un refuerzo de lujo para el 2023.

Pese a que podría arribar como agente libre, y por ende no pagar un centavo por su pase, la cuestión económica es difícil para que el club de Núñez concrete la llegada de Rodinei porque el oriundo de Tatuí cobra un salario anual de 1 millón de dólares y pretende cobran medio millón más en el 2023, lo que sería un sueldo elevadísimo para River y para el fútbol argentino en sí.

Sin embargo, la jerarquía del lateral hace que no se descarte su llegada a la Banda, y más con la grata novedad que recibieron en el conjunto riverplatense en las últimas horas. El periodista Germán Balcarce reveló que "Rodinei tiene intenciones de jugar en River", aunque como se anticipó, si contrato no es para nada inaccesible.

De esta forma, el brasileño le pateó la pelota al Millonario, quien deberá decidir qué hacer con el fichaje. "Hay que ver si River tiene intenciones de contratar al lateral", expresó el jornalista añadiendo información al respecto. ¿Se dará el bombazo? Parece que todo depende de River, y de lo que esté dispuesto a ofrecer por Rodinei.